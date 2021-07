CEO a început să cumpere certificate de CO2 la un preț de 52 de euro bucata

Eugen Măruţă (gds.ro)

Complexul Energetic Oltenia a început de acum să cumpere certificate de CO 2. Prețul unui certificat de CO 2 este în prezent de peste 52 de euro. Compania va avea de cumpărat aproximativ 8 milioane de certificate de CO 2 pentru producția de anul acesta.

Președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan, a declarat că societatea pe care o reprezintă ar fi încheiat anul trecut pe profit, dacă nu ar fi existat obligativitatea plății certificatelor de CO 2 . Compania a avut pierderi de un miliard de lei anul trecut, iar anul acesta pierderile sunt prognozate la 700 de milioane de lei, mai mici decât anul trecut. Complexul Energetic Oltenia a respectat obligațiile de conformare, finalizând achiziționarea certificatelor de CO 2 aferente energiei produse în anul 2020.

Pentru CE Oltenia ponderea pretului certificatelor de CO 2 în costul unitar de producție al energiei electrice depășeste 60%. Potrivit CEO, valoarea certificatelor aferente energiei produse în anul 2020 a fost de 315 milioane euro, din care 74 de milioane de euro au reprezentat fonduri proprii, iar diferența un ajutor guvernamental.

Planuri pentru închiderea a opt perimetre miniere din CEO

Totodată, Complexul Energetic Oltenia a aprobat sumele necesare pentru elaborarea documentațiilor necesare închiderii din acest an a opt perimetre miniere. Este nevoie de servicii de proiectare în vederea elaborării planurilor tehnologice de încetare a activității pentru un număr de opt perimetre miniere. Bugetul estimate pentru realizarea tuturor documentațiilor este de 450.000 de lei. Licitația pentru selectarea firmei de proiectare va avea loc în prima decadă a lunii viitoare.

Este de amintit că acționarii Complexului Energetic Oltenia au aprobat încetarea activității carierelor în perimetrele de licență: Peșteana Nord, Peșteana Nord 1, Peșteana Sud, Husnicioara Vest, Lupoaia Carieră, Ruget, Bustuchin, Urdari, Gârla, Rovinari Est. În unele perimetre miniere nici nu se mai desfășoară activități, iar altele au intrat în conservare. Acum toate vor fi închise și nu va mai fi exploatat cărbune pentru termocentralele din Complexul Energetic Oltenia.

Mii de angajați vor să plece de la CEO

Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia așteaptă elaborarea normelor de aplicare a Legii prin care scade vârsta de pensionare la nivelul companiei. Actul normativ îi vizează pe lucrătorii din producție, atât din termocentrale, cât și din subunitățile miniere.

Toate sindicatele din Complexul Energetic Oltenia așteaptă ca Ministerul Muncii să elaboreze normele de aplicare pentru actul normativ care pe 19 iulie a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, la 30 de zile de la publicare legea va intra în vigoare. În cele 30 de zile, ministerul de resort ar trebui să convoace inclusiv sindicatele din Complexul Energetic Oltenia pentru a elabora normele de aplicare ale legii prin care se acordă condiții speciale de muncă pentru lucrătorii din producție. Condițiile deosebite se vor transforma în condiții speciale și vârsta de pensionare va scădea cu 13 ani de la cea standard. Astfel, se va ieși la pensie la 52 de ani.

Nu se știe însă ce se va întâmpla cu toate contribuțiile neachitate timp de mai mulți ani, dacă la nivelul Complexului Energetic Oltenia va trebui să fie constituit un fond din care să fie plătite taxele aferente condițiilor speciale de muncă. Mii de angajați ai Complexului Energetic Oltenia ar putea fi încadrați în condiții speciale de muncă.