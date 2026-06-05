Nicuşor Dan: Drona marină făcea parte dintr-o operaţiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, vineri, că drona marină care a explodat în Portul Constanţa făcea parte dintr-o operaţiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. În total, patru drone marine ieşite de sub controlul forţelor militare ucrainene s-au autodetonat, una sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanţa, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanţa, a mai precizat preşedintele.

”Drona marină care a explodat în această dimineaţă în Portul Constanţa făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operaţiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forţele ucrainiene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acţiunilor de război electronic întreprinse de Rusia”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe X.

Şeful statului arată că intrarea acestei drone în spaţiul suveran românesc reprezintă o consecinţă directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Toate cele patru drone marine ieşite de sub controlul forţelor militare ucrainene s-au autodetonat

”Informaţii primite în cursul dimineţii de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie. În acest moment, toate cele patru drone marine ieşite de sub controlul forţelor militare ucrainene s-au autodetonat. Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanţa, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanţa, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanţa”, precizează preşedintele, conform news.ro.

Nicuşor Dan mai anunţă că niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative, iar în acest moment, nu mai există pericol la adresa cetăţenilor români şi a infrastructurii naţionale.

”Pe parcusul întregii zile, am fost permanent în contact cu toate instituţiile implicate. De asemenea, există o comunicare directa între Administraţiile Prezidenţiale din România şi Ucraina şi, în egală măsură, MApN, SRI, MAI şi MAE au menţinut un contact operativ şi eficient cu partea ucraineană şi cu partenerii din UE şi NATO”, subliniază şeful statului.

Marina ucraineană „a informat în timp util partea română”

Forţele Navale ale Ucrainei informează că, în timpul îndeplinirii misiunilor în zona operaţională a Mării Negre, au pierdut controlul asupra uneia dintre ambarcaţiunile fără echipaj ale Forţelor Navale sub influenţa mijloacelor de război electronic ale inamicului, iar aceasta a ajuns în largul coastelor României.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Heorhii Tîhi, subliniază că Marina ucraineană „a informat în timp util partea română” cu privire la o dronă navală care îşi pierduse controlul din cauza bruiajului rusesc.

„Autorităţile competente ale ambelor state au menţinut o strânsă legătură de atunci, au preluat controlul asupra situaţiei şi s-au asigurat că zona este sigură”, afirmă oficialul ucrainean.