Turiștii români, invitați la o călătorie în jurul provinciei lacurilor, Imbabura, din nordul Ecuadorului

Ministerul Afacerilor Externe și Mobilității Umane al Republicii Ecuador continuă să dezvolte programul de promovare a turismului la nivel global. Conform declarațiilor doamnei Av. dr. Elena Bustea, Consul onorific al Republicii Ecuador în România: „Turismul este o nouă verigă în consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Ecuador.

Este o țară care s-a consacrat ca o atracție turistică prin locurile în care natura și cultura, aflate în patrimoniul UNESCO, o recomandă: Galapagos, Cuneca, Guayaquil, Lasso, Puerto Ayora, Quito, Riobamba sunt doar câteva dintre destinațiile preferate. În urma discuțiilor purtate în ultimul an avem speranța ca și România să devină o atracție și pentru turiștii din Ecuador pentru a vizita locuri încărcate de tradiții și istorie” .

De această dată sunt recomandate noi destinații pentru turiștii români:

Vulcanul Imbabura și Lacul San Pablo. Credite foto: Elizeth Inlago

Provincia Imbabura este situată în nordul Ecuadorului, la două ore de capitala Quito. Încă din primul moment, captivează vizitatorii cu peisajele sale, pline de lacuri și munți încărcați de legende. În această regiune din nordul Ecuadorului, cultura indigenă converge cu Valea Chota și muzica și tradițiile sale. Bucătăria sa renumită, înrădăcinată în cunoștințele ancestrale, a creat, per total, o combinație de elemente care a transformat-o într-una dintre cele mai populare destinații turistice ale Ecuadorului.

Vulcanul Cotacachi și laguna Cuicocha. Credite foto: Fotografie din domeniul public

Venind dinspre sud, puteți vedea vulcanul Imbabura, un munte impunător de 4.621 de metri, iar pe măsură ce continuați, puteți vedea vulcanul Cotacachi, cu o înălțime de 4.944 de metri – cel mai înalt munte din provincie, cu vârful său emblematic – și în fundal, Yanahurco, al treilea cel mai înalt munte, cu o înălțime de 4.556 de metri. Conform tradiției indigene, acești munți formează o unitate familială: Imbabura este tatăl, Cotacachi este mama, iar Yanahurco este fiul lor cel mic.

Yanahurco și Laguna Piñán. Credite foto: Fotografie din domeniul public

„Provincia Lacurilor”, așa cum este cunoscută, găzduiește cel mai mare lac din Ecuador, Lacul San Pablo, cunoscut și sub numele de Imbacocha. Multe dintre aceste lacuri au în comun sufixul „cocha”, care provine din limba quechua și înseamnă „lagună” sau „lac”. De exemplu, Yahuarcocha, lângă Ibarra, capitala provinciei – unde „Yahuar” înseamnă „sânge” – își trage numele de la o bătălie care a avut loc acolo acum mai bine de 500 de ani.

Lacul San Pablo și vulcanul Imbabura. Credite foto: Julio César Galárraga

Cuicocha nu este doar un lac care conține două insulițe – Wolf, cea mai mare dintre cele două, și Yerovi, cea mai mică – ci face și parte din complexele vulcanice ale provinciei; este unul dintre cele mai emblematice peisaje din Imbabura și Ecuador. Cu apele sale albastre intense, cele două insulițe centrale acoperite de vegetație și fundalul impunător al munților Anzi, situl arată ca ceva desprins dintr-un tablou.

Laguna Cuicocha și cele două insulițe ale sale. Credite foto: Karla Guevara

Laguna Puruhanta este a doua ca mărime din provincie și una dintre cele mai retrase, deoarece nu este ușor de accesat. Este, de asemenea, subiectul unei legende: se crede că în timpul cuceririi spaniole, a fost unul dintre locurile unde a fost ascunsă comoara lui Atahualpa, ultimul incaș.

Nu în ultimul rând, dincolo de peisajele uimitoare, marea varietate de oferte culinare reprezintă o atracție pentru turiștii din întreaga lume.

Ca parte a acestei bogate istorii geologice și culturale, pe 17 aprilie 2019, întreaga provincie a fost desemnată de UNESCO drept Geoparc Global – primul din Ecuador, deoarece la acea vreme singurul alt Geoparc din America de Sud era cel din Araripe, Brazilia. Această recunoaștere onorează moștenirea geologică a regiunii, conservarea tradițiilor sale și bogata sa moștenire culturală – toate acestea o fac și continuă să o facă o destinație obligatorie pentru oricine vizitează Ecuadorul.