Bilanțul cutremurului din Columbia urcă la 224 de morți și peste 600 de răniți

Cel puțin 224 de persoane au murit și peste 600 au fost rănite în urma cutremurului de luni din Columbia, potrivit unui nou bilanț al Asociației primarilor, publicat marți, 11 august. Orașele Cali, Pereira, Manizales și Quibdo, din vestul țării, au fost cele mai afectate.

Primarii au raportat, de asemenea, că peste 165 de clădiri au fost distruse de acest cutremur cu magnitudinea de 7,4, care a avut loc luni dimineața devreme.

Papa Leon al XIV-lea s-a declarat marți „profund afectat” de cutremur, a transmis Vaticanul.

Papa, „profund afectat de vestea tristă a cutremurului care a lovit grav mai multe regiuni din Columbia, provocând victime și numeroși răniți“, se roagă pentru toate victimele, se arată într-o telegramă trimisă în numele său de numărul 2 al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, către președintele Conferinței Episcopale din Columbia.

La Pereira, zona cea mai afectată de cutremur

La Pereira, în „regiunea cafelei”, cum este cunoscută de turiști, și care era deja lovită de un cutremur care a făcut aproape 1.200 de morți în 1999, s-au înregistrat zeci de morți. „Nu avem curent electric. Sincer, avem cu adevărat impresia că ne aflăm într-un oraș zombi. Este foarte trist”, a declarat Juan David Gaitan, un localnic întreprinzător.

„Încă nu-mi vine să cred”, mărturisește Andres Hernandez, care este tatuator. „Am avut impresia că mă aflu într-o scenă de film, pentru că vedeam stâlpii, cablurile, totul mișcându-se. Îmi fac griji pentru familia și prietenii mei”, a spus el.

În orașul vecin Manizales, situat la aproximativ 50 km distanță, unul dintre turnurile catedralei s-a desprins.

În capitala Bogotá, locuitorii, unii încă în pijamale, și-au părăsit pentru scurt timp locuințele luni dimineață, înainte de a se întoarce acasă, nefiind semnalate pagube majore.

Mesaje de solidaritate au sosit din întreaga lume

Având în vedere amploarea cutremurului, mesaje de solidaritate au sosit din întreaga lume. Mai multe țări din America Latină, precum și Israel, Spania și Franța, și-au exprimat sprijinul. Uniunea Europeană a anunțat că a mobilizat serviciul său satelitar Copernicus pentru a facilita operațiunile de salvare.

Statele Unite, aliate ale noului guvern, au oferit un ajutor de 15,5 milioane de dolari pentru a face față situației de urgență.

Cântăreața Shakira a transmis, la rândul său, într-un mesaj pe X „toată puterea și toată dragostea sa către patria sa”.

Fotbalul a fost, de asemenea, afectat. Meciurile programate pentru această săptămână au fost amânate în urma cutremurului, la fel ca două meciuri din Columbia din cadrul cupelor Libertadores și Sudamericana.