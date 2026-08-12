Elveția transferă apă din Lacul Lugano către Lacul Maggiore din Italia

Italia și Elveția au ajuns la un acord pentru a limita efectele secetei severe din nordul Italiei. Apa din Lacul Lugano va fi transferată temporar către Lacul Maggiore, prin râul Tresa. Măsura vine după ce nivelul Lacului Maggiore a coborât la valori apropiate de minimele istorice, informează Mediafax.

Apa va curge printr-un râu de doar 13 kilometri

Acordul permite creșterea debitului râului Tresa, care face legătura între cele două lacuri. De marți, cantitatea de apă eliberată la Ponte Tresa, în Elveția, a fost majorată de la 3 la 8 metri cubi pe secundă. Transferul suplimentar este programat pentru nouă zile, după care autoritățile italiene și elvețiene vor reevalua situația.

Râul Tresa pornește din Lacul Lugano și ajunge în Lacul Maggiore în apropiere de Luino, în provincia italiană Varese. Apa din Lacul Maggiore ajunge apoi în râul Ticino, care alimentează mai departe bazinul râului Po.

Miza nu este doar nivelul lacului. Seceta afectează puternic agricultura din nordul Italiei, inclusiv una dintre cele mai importante regiuni europene pentru cultivarea orezului. Bazinul fluviului Po se confruntă cu o secetă severă, iar Lacul Maggiore a fost încadrat în categoria de secetă extremă.

Seceta afectează și transportul pe lac

Unele pontoane și trasee pentru navele de pasageri de pe Lacul Maggiore au fost suspendate, iar greutatea maximă admisă pentru anumite feriboturi a fost redusă. În iulie, presa elvețiană relata că nivelul Lacului Maggiore coborâse sub 192,5 metri, cu aproximativ un metru sub media obișnuită.

Problemele sunt deosebit de importante pentru agricultura din Valea Padului. Italia este cel mai mare producător de orez din Europa, iar peste 80% din suprafața cultivată se află în provinciile din nord. Reuters relata că fermierii au ajuns să alterneze zonele irigate pentru a putea salva o parte din recolte.

Transferul de apă din Lacul Lugano nu rezolvă problema secetei, ci oferă o soluție de urgență pentru perioada actuală. Cele două țări au deja mecanisme comune pentru gestionarea nivelului Lacului Maggiore, iar cooperarea transfrontalieră este esențială deoarece apa circulă între bazine și continuă spre râul Po.

Noua intervenție arată însă cât de rapid au ajuns să fie exploatate rezervele de apă din regiune. În condițiile în care seceta continuă, autoritățile trebuie să găsească soluții pentru a împărți aceeași resursă între agricultură, transport, ecosisteme și consumul populației.