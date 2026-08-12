CE Înot: După un finiș de vis, David Popovici își depășește rivalul și intră în istorie

La Campionatele Europene de înot care se desfășoară la Paris, David Popovici a scris din nou istorie. După ce se calificase în ultimul act al probei de 100 de metri liber stabilind un nou record al competiției, a urmat marea finală.

După o cursă electrizantă, interzisă cardiacilor, supercampionul român a ocupat din nou locul 1, asigurându-și nu doar medalia de aur, ci și un loc între filele istoriei acestui sport: a devenit al doilea concurent din toate timpurile care a obținut trei titluri continentale consecutiv la ”proba regină”, după rusul Aleksandr Popov, în același timp stabilind un record al competiției cu timpul de 46,56 de secunde.

În finală, acolo unde ajung numai cei mai buni dintre cei buni, David a avut de înfruntat adversari redutabili, dar în special pe Egor Kornev, care a condus mult timp cursa.

În a doua jumătate a cursei, văzându-l tot pe Kornev în față, am început să mă tem că David va trebui să se mulțumească doar cu locul 2. Îi știam finișurile spectaculoase, dar mi-era frică să nu fie prea târziu.

Greșit! Dând dovadă de o putere de luptă și de o concentrare uluitoare, David a recuperat extraordinar pe ultimele zeci de metri, devansându-și rivalul și făcând una dintre cele mai memorabile curse ale sale pe această distanță.

David a dovedit încă o dată că este un mare campion, care are cuvântul ”victorie” în ADN. Numai că aceasta nu ar fi posibilă fără o tărie de caracter și putere de luptă fantastice, fără ore de antrenament asiduu, fără pasiune extraordinară pentru acest sport.

Felicitări, David, țara te salută încă o dată și îți mulțumește!

David Popovici, pregătit să primească din nou laurii victoriei, în timp ce Egor Kornev nu pare să digere prea ușor înfrângerea

La final, podiumul a arătat astfel:

Locul 1: David Popovici (România) – 46,56 secunde (nou record al competiției)

Locul 2: Egor Kornev (Sportiv Neutru) – 46,74 secunde

Locul 3: Kristof Milak (Ungaria) – 46,87 secunde

(Sursa foto: capturi ecran TVR Sport)