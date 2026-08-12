C919 a efectuat cu succes primul său zbor comercial internațional, cu destinația Ulan Bator

Zborul CA723 al companiei Air China, operat cu un avion C919, a aterizat miercuri, 12 august, la ora 16:58, pe Aeroportul Internațional „Genghis Khan” din Ulan Bator, Mongolia. Este pentru prima dată când C919, avionul de pasageri de mari dimensiuni produs în China, operează o cursă internațională regulată de la intrarea sa în serviciul comercial. Debutul C919 pe o rută internațională regulată marchează o nouă etapă în dezvoltarea și extinderea pe piețele externe a industriei aviatice civile din China.