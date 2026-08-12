Actualitatea din China 

China, dispusă să ofere Columbiei asistență umanitară pentru înlăturarea efectelor seismului

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional
(Foto: www.cfp.cn)

Seismul puternic înregistrat în Columbia a produs pierderi umane și materiale mari. China urmărește îndeaproape situația și este dispusă să acorde ajutoare în limita posibilităților și conform necesităților Columbiei, pentru a sprijini acțiunile de salvare, a declarat purtătorul de cuvânt al Agenției Chineze pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională, Tang Ying.

Potrivit Federației Columbiene a Municipalităților, numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma cutremurului de pământ, înregistrat luni (10 august), a crescut deja la 234. 

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