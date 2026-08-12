Elite Grup achiziționează platforma industrială Sanex din Cluj-Napoca pentru 40 de milioane de euro

Tranzacția reprezintă cea mai mare achiziție de teren din istoria pieței imobiliare românești realizată de un singur cumpărător și finanțată integral din surse proprii.

Elite Grup, unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari din Transilvania, a finalizat achiziția platformei Sanex, un teren de 17,2 hectare situat în nordul orașului Cluj-Napoca. Tranzacția, în valoare de 40 de milioane de euro, a primit avize pozitive atât de la Consiliului Concurenței, cât și de la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), arată un comunicat de presă.

Timp de mai bine de un deceniu, platforma Sanex a fost ținta unor planuri ambițioase de regenerare urbană care nu s-au mai materializat. Elite Grup își propune să transforme terenul într-un proiect complex de reconversie urbană, prin care va reda orașului o zonă industrială nefolosită de ani buni. Achiziția Sanex se înscrie în strategia mai amplă de dezvoltare urbană a Elite Grup în Cluj-Napoca, alături de proiectul Elite City, aflat deja în desfășurare.

„Este cea mai mare investiție pe care am făcut-o vreodată într-un singur teren și am ales să o facem pentru că Sanex a fost multă vreme o platformă industrială închisă pentru oraș. Noi vrem să o redăm clujenilor printr-un proiect la care să ne uităm cu mândrie și peste 20 de ani”, a declarat Bogdan Căpușan, CEO Elite Grup.

În cartierul Sopor, Elite Grup a construit Grand Park Residence, unul dintre cele mai mari ansambluri rezidențiale din zonă, transformând o periferie cu terenuri neconstruite într-un cartier rezidențial căutat. De asemenea, grupul a dezvoltat ansamblurile rezidențiale Junior Residence și Bonjour Residence, contribuind masiv la atractivitatea cartierelor din zonă.





