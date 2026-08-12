China: SUA nu au dreptul să critice testele de rachete ale Chinei

Ambasadorul Chinei pentru Afacerile Dezarmării, Li Chijiang, a respins categoric, marți, în cadrul Conferinței pentru Dezarmare de la Geneva, declarația comună a reprezentantului Statelor Unite privind așa-numita „notificare a lansării de rachete balistice”, care vizează China. El a subliniat că modernizarea legitimă și rezonabilă a capacităților de apărare națională ale Chinei nu ar trebui pusă sub semnul întrebării, iar gestul de bunăvoință al Chinei de a notifica în prealabil lansările de rachete nu trebuie instrumentalizat în scopuri geopolitice.

China se opune ferm încercărilor unor țări de a utiliza în mod abuziv Conferința pentru Dezarmare ca platformă pentru manipulare politică.

În cadrul conferinței, SUA și alte câteva țări au emis o declarație comună privind așa-numita „notificare a lansării de rachete balistice”, criticând, fără temei, testul efectuat de China în luna iulie, în cadrul căruia a fost lansată o rachetă balistică intercontinentală de pe un submarin.

Li Chijiang a declarat că SUA nu sunt în măsură să critice China în privința testelor de rachete. Până în prezent, China a efectuat doar trei teste cu rachete balistice intercontinentale, cel mai mic număr dintre cele cinci state deținătoare de arme nucleare. În schimb, SUA au efectuat cele mai multe și mai frecvente astfel de teste.

Ambasadorul chinez a mai subliniat că SUA s-au retras în repetate rânduri din acorduri și mecanisme internaționale, au investit masiv în extinderea capacităților lor nucleare și au urmărit consolidarea unor acorduri de partajare nucleară și a mecanismelor de descurajare extinsă, acțiuni care constituie o amenințare serioasă la adresa păcii și securității internaționale.

În plus, SUA nu și-au îndeplinit în mod corespunzător propriile responsabilități în ceea ce privește notificarea testelor cu rachete și, prin urmare, nu au motive să critice notificarea prealabilă și voluntară făcută de China, a adăugat Li Chijiang.