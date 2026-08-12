Profesorul Adam Tooze afirmă în articol că, dintre cele trei versiuni ale numitului „șoc chinezesc”, „teza presiunii chineze” este cea mai absurdă, deoarece critica la adresa Chinei se bazează în întregime pe speculații contrafactuale.

Articolul analizează în continuare că toate cele trei versiuni ale „șocului chinezesc” au o eroare comună: ignoră în mod deliberat propriile probleme de dezvoltare și încearcă prin toate mijloacele să arunce vina asupra Chinei.

Profesorul Adam Tooze scrie în articol: „Dezvoltarea nu înseamnă a sta la coadă. Nu ar trebui să diabolizăm China, ci să normalizăm lumea. ‘Teza presiunii chineze’ există doar în ipoteze. În lumea reală, o Chină puternică își urmează doar propriul drum de dezvoltare și nu presează pe nimeni.”