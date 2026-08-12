China: De ce conceptul „Indo-Pacific” dispare treptat

Departamentul Apărării al SUA a anunțat recent revenirea la vechea denumire, „Comandamentul Pacific”, în locul celei de „Comandamentul Indo-Pacific”. Într-un articol publicat în iulie, directorul Programului pentru Sudul Global al Institutului Quincy pentru Arta Guvernării Responsabile, Sarang Shidore, subliniază că „această redenumire este mult mai mult decât pare la suprafață”, reprezentând un nou semnal al reorientării strategiei Casei Albe în Asia.

În 1989, mai multe economii din regiunea Asia-Pacific au organizat prima reuniune ministerială a Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), marcând înființarea organizației. În 1991, China s-a alăturat oficial APEC. Încă de la început, organizația a avut la bază principiile regionalismului deschis, autonomiei și participării voluntare, precum și luarea deciziilor prin consultare și consens.

În noiembrie, APEC va reveni în China. Cea de-a 33-a Reuniune Informală a Liderilor APEC va avea loc la Shenzhen, având ca temă „Construirea unei comunități Asia-Pacific pentru promovarea prosperității comune”. Cele trei domenii prioritare ale reuniunii vor fi deschiderea, inovarea și cooperarea.

„Asia-Pacific” nu este doar un concept întâlnit în rapoarte și documente strategice. Este regiunea în care trăiesc miliarde de oameni, unde se află mijloacele lor de trai, oportunitățile lor și perspectivele unui viitor comun. Lumea va avea astfel ocazia să redescopere importanța și forța regiunii Asia-Pacific.