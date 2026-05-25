Echipajul misiunii Shenzhou-23 a intrat în Stația Spațială Tiangong

Echipajul misiunii spațiale Shenzhou-23 a intrat luni, la ora 5:13 (ora Beijingului), în Stația Spațială Tiangong unde a fost întâmpinat de echipajul misiunii Shenzhou-21, aflat pe orbita terestră mai mult de șase luni. 

Potrivit reprezentanților Agenției Spațiale cu Echipaj Uman din China (CMSA), după andocare a fost realizată cea de-a opta întâlnire în spațiu din istoria  astronauticii chineze. De asemenea, este pentru prima dată când stația Tiangong găzduiește un taikonaut din Hong Kong. 

Cele două echipaje au realizat o forografie de familie, transmițând celor de acasă că sunt în siguranță. În zilele următoare va fi realizată predarea și primirea stației.

