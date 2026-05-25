PALMED susține reforma finanțării spitalicești, dar solicită transparență decizională, consultare reală și criterii echitabile pentru toți furnizorii de servicii medicale

PALMED – Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – salută inițiativa Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind lansarea unui nou pachet de reformă a sistemului sanitar și apreciază asumarea publică a necesității modernizării mecanismelor de finanțare și contractare a serviciilor medicale spitalicești.

În contextul declarațiilor publice formulate de conducerea Ministerul Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind necesitatea creșterii eficienței utilizării fondurilor publice, corelarea finanțării cu activitatea medicală efectiv realizată și stimularea performanței în sistemul sanitar, PALMED consideră că direcția generală a reformei este una necesară și așteptată de întreg sectorul medical.

Totodată, PALMED reamintește faptul că orice modificare cu impact major asupra mecanismului de contractare și finanțare a serviciilor medicale trebuie să respecte integral principiile transparenței decizionale și ale dialogului instituțional cu organizațiile reprezentative și solicită autorităților declanșarea formală a procedurilor de transparență decizională pentru toate modificările avute în vedere de Ministerul Sănătății și CNAS, precum și organizarea unor negocieri și consultări reale și aplicate cu organismele profesionale și patronale reprezentative din domeniu, în cadrul cărora PALMED își exprimă disponibilitatea deplină de participare.

„Reforma finanțării spitalicești nu poate fi construită exclusiv administrativ și nici în absența unei consultări reale cu furnizorii care asigură astăzi o componentă esențială a serviciilor medicale din România. Modernizarea sistemului trebuie să urmărească interesul pacientului, performanța medicală și utilizarea eficientă a fondurilor publice, indiferent de forma de proprietate a furnizorului”, a declarat Cristian Hotoboc, președintele PALMED.

Printr-o adresa transmisă Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, PALMED a subliniat că orientarea către un model de finanțare bazat pe activitate medicală efectiv realizată, complexitatea cazurilor și performanță reprezintă un pas important către creșterea sustenabilității și predictibilității sistemului medical.

PALMED apreciază în mod particular:

intenția de reducere a dependenței de criterii istorice și exclusiv administrative;

corelarea mai bună a finanțării cu activitatea validată;

eliminarea mecanismelor care penalizează artificial adresabilitatea crescută a anumitor spitale;

introducerea unor mecanisme care recunosc activitatea medicală realizată peste nivelul contractat.

În același timp însă, PALMED atrage atenția că variantele de lucru aflate în circulație publică păstrează o serie de riscuri majore de dezechilibru concurențial și consolidare a avantajelor istorice ale sistemului public, în lipsa unor criterii obiective și nediscriminatorii de finanțare.

Patronatul consideră că:

finanțarea trebuie să urmeze pacientul și serviciul medical efectiv furnizat;

mecanismele de protecție și accesul la fondurile suplimentare trebuie fundamentate pe criterii medicale și de performanță, nu exclusiv administrative;

accesul la resurse publice trebuie să fie nediscriminatoriu pentru toți furnizorii aflați în relație contractuală cu CNAS care furnizează servicii asiguraților;

acreditarea ANMCS și indicatorii de calitate trebuie integrați explicit în viitorul model de contractare.

PALMED subliniază că sectorul privat reprezintă astăzi o componentă integrată și matură a sistemului medical românesc, contribuind semnificativ la:

creșterea accesului pacienților la servicii medicale la un nivel calitativ ridicat;

reducerea presiunii asupra spitalelor publice;

investiții în infrastructură, tehnologie și resursă umană;

dezvoltarea serviciilor medicale de înaltă complexitate.

Organizația își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog instituțional constructiv cu Ministerul Sănătății și CNAS, în vederea dezvoltării unui mecanism de finanțare modern, predictibil și echitabil, bazat pe performanță medicală, sustenabilitate și interesul pacientului.