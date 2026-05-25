Bucharest Design Festival 2026. Peste 100 de artişti, designeri şi arhitecți expun timp de o lună

Bucharest Design Festival se desfășoară până în 21 iunie 2026 şi reuneşte, în 10 locații centrale şi în alte peste 150 de spații din oraş, profesionişti din design, artă şi arhitectură, organizații culturale, ambasade şi centre culturale internaționale, alături de publicul larg.

Festivalul a debutat cu expoziția BDF Highlights – Branding Romania Through Creativity, de la Muzeul Național Cotroceni (Salonul Cerchez). Expoziția va rămâne deschisă publicului până în 21 iunie.

Găzduită sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, expoziția aduce în prim-plan o selecție de creatori români cu recunoaştere internațională, din domenii precum arhitectură, design interior, design de produs, design grafic şi design vestimentar ADNBA, Ancuța Sarca, Corvin Cristian Studio, Dan Perjovschi & Lia Perjovschi, Fabrik, Meze Audio, Mircea Cantor, Murmur, Zeppelin Design şi alții. Designul expozițional este realizat de Attila Kim Architects.

BDF Young, un format semnat de DIPLOMA Show, prezentat de UniCredit Bank, s-a deschis la parterul Galeriei Naționale a MNAR. Expoziția poate fi vizitată până în 30 mai și urmăreşte traseul profesional al 24 de foşti participanți la DIPLOMA Show.

Ce urmează la Bucharest Design Festival

BDF Communities, format prezentat de Banca Transilvania, reuneşte trei programe complementare în zona centrală a oraşului, BDF Communities Brezoianu, BDF Communities Amzei (28 mai – 21 iunie) și BDF Communities Grivița (29 mai – 21 iunie)

Începând cu 5 iunie şi până în 21 iunie, BDF Professional, semnat de RDW și prezentat de UniCredit Bank aduce la Bucureşti 10 expoziții internaționale şi 13 expoziții de design şi arhitectură locală, în două spații distincte.

Local Design (5–21 iunie, clădirea CINA) cuprinde o selecție curatorială de proiecte româneşti remarcabile. Romanian Design Brands. Objects of Romanian Design, curatoriată de Mihnea Ghilduş, Matter over Data, curatoriată de Bogdan Ciocodeică, The Outsider semnat de Andreea Macri.

International Design (5–21 iunie, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”) reuneşte 10 expoziții susținute de ambasade şi instituții culturale internaționale: Ambasada Suediei, Institutul Italian de Cultură, Institutul Polonez, Ambasada Regală a Danemarcei, Ambasada Regatului Spaniei x Institutul Cervantes, Institutul Liszt, Centrul Ceh, Ambasada Sloveniei.

Noaptea Studiourilor de Arhitectură, un eveniment ce invită și aduce aproape publicul bucureștean de lumea și proiectele concepute în interiorul studiourilor de arhitectură. Evenimentul are loc în 11 iunie.

BDF Satellites, trei programe expoziționale independente cu desfăşurare proprie în oraş

La SCÂNTEIA+ (Casa Presei Libere, 15 mai – 15 august) poate fi vizitată The Picture. Explaining Photography in 37 Works. La ARCUB – Hanul Gabroveni (3 aprilie – 26 iulie) este deschisă expoziția Lia & Dan Perjovschi – DRAFT pentru o retrospectivă comună. MuzA – Muzeul de Arhitectură din România se lansează în data de 11 iunie și este un program derulat de Asociația Ideilagram (Palatul Creditului Funciar Rural, 11–14 iunie, 20–21 iunie & 27-28 iunie).

BDF GO!, format ce conectează peste 150 de showroom-uri, galerii, hub-uri creative, studiouri, organizații culturale și business-uri locale, într-un traseu care invită publicul să (re)descopere orașul prin experiențe dinamice de design, arhitectură și artă.

Programul propune de asemenea trei trasee speciale de weekend și invită publicul să descopere densitatea creativă din zonele Capitale – Dorobanți (20 – 21 iunie), Cotroceni (6 – 7 iunie, prin evenimentul Bazar de Cotroceni) și Ioanid – Icoanei (13 – 14 iunie).