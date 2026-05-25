NNDKP a asistat Grupul Saica în legătură cu achiziția Grupului Thimm

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a făcut parte din echipa internațională de consultanți juridici care au asistat grupul spaniol Saica, unul dintre cei mai mari producători europeni de hârtie reciclată și ambalaje, în legătură cu achiziția grupului german Thimm, un furnizor de top de soluții sustenabile de ambalare și de prezentare din carton ondulat.

Fondat în 1943, Grupul Saica este prezent în 11 țări și a generat venituri de aproximativ 3,962 miliarde de euro în 2025, cu peste 12,000 de angajați.

Fondat în 1949, Grupul Thimm este prezent în 11 locații din Europa. În 2024, grupul a înregistrat venituri de aproximativ 539 de milioane de euro, cu peste 2,500 de angajați.

Achiziția reprezintă o etapă importantă în strategia de expansiune a Grupului Saica, consolidându-și astfel poziția pe piața ambalajelor sustenabile și punând bazele unei platforme pentru o creștere regională viitoare.

NNDKP a acordat asistență privind aspectele de drept românesc ale tranzacției, în cadrul unei echipe multijurisdicționale care a inclus firme de avocatură din Polonia, Cehia, România și Austria, coordonate de firma de avocatură germană Gleiss Lutz, care a acționat în calitate de Lead Counsel. Echipa NNDKP a fost condusă de Gabriela Cacerea, Partener și unul dintre coordonatorii practicii de Corporate/M&A și i-a inclus pe Mădălina Pancă, Counsel, și Mihai Fifoiu, Asociat Manager Senior.

