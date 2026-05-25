Hidroelectrica semnează contractul pentru construirea Centralei Electrice Fotovoltaice Tudor Vladimirescu

Hidroelectrica SA a semnat astăzi, 25 mai 2026, contractul pentru realizarea la cheie a Centralei Electrice Fotovoltaice Tudor Vladimirescu, județul Brăila, un proiect emblematic pentru strategia de diversificare a portofoliului de producție al companiei în domeniul energiei regenerabile.

Contractul, atribuit prin licitație deschisă catre Enevo Group SRL, în conformitate cu Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, are o valoare de 151,2 milioane lei (față de 158,6 milioane lei fără TVA cât se estimase inițial) și acoperă proiectarea, procurarea echipamentelor, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a centralei — un proiect integrat tip EPC (Engineering, Procurement, Construction).

Centrala va dispune de cca 70.676 panouri fotovoltaice cu o putere nominală de 650 Wp fiecare, conectate prin intermediul a 184 de invertoare trifazate la 9 posturi de transformare colectoare. Aceasta va avea o putere instalată de 45,94 MWp și o producție anuală estimata de 59,21 GWh/an. Durata totală a contractului este de 36 de luni, din care 24 de luni reprezintă perioada de execuție propriu-zisă.

Semnarea acestui contract reprezintă încă un pas concret în transformarea Hidroelectrica dintr-un producător pur hidroelectric într-un jucător integrat în sectorul energiei verzi din România. Tudor Vladimirescu nu este doar un parc solar — este un semnal clar că Hidroelectrica se schimbă. Vrem să fim relevanți în peisajul energetic al României de mâine, nu doar în cel de astăzi”, a declarat Bogdan-Nicolae Badea, CEO Hidroelectrica.

Procedura de atribuire s-a desfășurat integral în format electronic prin platforma SEAP (e-licitație.ro), criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț, cu 80% pondere pentru componenta financiară și 20% pentru perioada de garanție tehnică oferită suplimentar față de minimul de 60 de luni prevăzut în caietul de sarcini.

