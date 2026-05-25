Xi Jinping solicită intervenții rapide în urma unui accident de muncă din Shanxi

Președintele Chinei, Xi Jinping, a solicitat intervenții rapide și eficiente în căutarea minerilor dați dispăruți și tratarea serioasă a celor răniți în explozia puternică de gaze, care a avut loc vineri seara, la ora 19:29, la mina de cărbuni Liushenyu din ținutul Qinyuan, provincia Shanxi din nord-vestul țării.

Până sâmbătă la ora 15:00, în urma tragediei sunt înregistrați 90 de morți și o persoană dispărută. 123 de oameni au fost transportați la spitale, din care patru sunt în stare gravă. Operațiunile de salvare la fața locului sunt în curs de desfășurare, sub coordonarea vicepremierului Zhang Guoqing. Responabilii minei au fost puși sub control judiciar conform legii.

Xi Jinping a cerut elucidarea grabnică a cauzei accidentului de muncă, pedepsirea vinovaților, tragerea de învățăminte din această tragedie și luarea de măsuri preventive împotriva viiturilor.

Premierul Li Qiang a solicitat, de asemenea, departamentelor de resort să soluționeze problemele rămase și să depisteze și lichideze pericolele ascunse în securitatea muncii și producției.