Întâlnire Xi Jinping – Shahbaz Sharif

Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întâlnit, luni după-amiază, la Marea Sală a Poporului din Beijing, cu prim-ministrul pakistanez Shahbaz Sharif, aflat în China într-o vizită oficială.

Xi Jinping a declarat că, în cei 75 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și Pakistan, cele două state s-au înțeles și s-au sprijinit reciproc, construind astfel o prietenie profundă și o încredere strategică la nivel înalt. Indiferent de schimbările situației internaționale, China va considera relațiile cu Pakistan o prioritate în diplomația sa de vecinătate. Xi a menționat, de asemenea, că a primit recent o scrisoare de la studenții pakistanezi de la Universitatea Tianjin, fiind bucuros să vadă că prietenia dintre cele două țări are o nouă generație care o va duce mai departe. El și-a exprimat speranța că părțile vor accelera construirea unei comunități mai strânse China-Pakistan cu un destin comun în noua eră, aducând astfel mai multe beneficii ambelor popoare și contribuind la pacea și stabilitatea regională.

La rândul său, Shahbaz Sharif a declarat că președintele Xi Jinping este un mare prieten al poporului pakistanez și al tuturor popoarelor iubitoare de pace. Sub conducerea președintelui Xi, economia Chinei a înregistrat realizări remarcabile, oferind un sprijin important pentru pacea mondială și dezvoltarea multipolară a lumii. Pakistanul aderă cu fermitate la principiul unei singure Chine, susține întotdeauna poziția Chinei cu privire la interesele sale fundamentale și dorește să profite de ocazia oferită de împlinirea a 75 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice pentru a aprofunda cooperarea în cadrul inițiativei „O centură, un drum” și construcția Coridorului Economic China-Pakistan, promovând dezvoltarea continuă a prieteniei solide dintre cele două țări.

De asemenea, Pakistanul apreciază rolul pozitiv jucat de China în promovarea păcii regionale, susține cele patru propuneri ale președintelui Xi Jinping privind situația din Orientul Mijlociu și este dispus să consolideze coordonarea cu China pentru a apăra împreuna pacea și stabilitatea mondială.