Cea mai grea noapte, cea in care trebuie sa apelati la servicii funerare non stop

Imaginati-va urmatorul scenariu: tocmai i-ati urat rudei dumneavoastra, in varsta si destul de bolnava, noapte buna, dupa care va spalati pe dinti, mai cititi ceva si apoi va bagati in pat. Dupa cateva ore, cand va treziti sa beti un pahar cu apa, va ganditi sa verificati si starea mamei, bunicii sau unchiului impreuna cu care locuiti. Din momentul in care intrati in camera, simtiti ca este ceva in neregula si va apropiati, descoperind ceea ce nu v-ati fi dorit vreodata.

Ruda dumneavoastra si-a dat ultima suflare si a decedat in mijlocul noptii, punandu-va in fata unei situatii oarecum previzibile, insa pentru care nu sunteti niciodata pe deplin pregatit. In primul rand, avand in vedere ca tragedia s-a produs in mijlocul noptii, cel mai probabil, pentru primele cateva minute, nu veti constientiza ca este adevarat si veti incerca sa negati realitatea. Totusi, in clipa in care va dati seama de implacabilul situatiei, veti dezvolta sentimente de o alta natura.

In primul rand, vorbim despre o tristete profunda, dar si despre dezorientare si coplesire. Primul gand va fi acela ca nu stiti ce sa faceti, urmat de intrebarea: “Pe cine sun prima data sa ma ajute?”.

Raspunsul la aceasta chestiune nu este nici un membru al familiei, nici un prieten apropiat, ci o firma de servicii funerare non stop. Exista numeroase case de servicii funerare care au program non stop in Bucuresti, cum ar fi Casa Bucur, al carei site il gasiti la adresa funerarii-bucuresti.ro.

Oferirea de servicii funerare non stop este pe deplin justificata de cel putin doi factori. In primul rand, situatiile de genul celei descrise mai sus sunt mai frecvente decat v-ati putea imagina, iar urgenta este cuvantul de ordine in acele momente. Mai ales pe perioada verii, temperaturile foarte ridicate pot pune anumite probleme si, oricum, hatisul birocratic pe care il presupune organizarea unei inmormantari va lua destul timp.

In momentul in care apelati numarul de telefon al Casei Bucur, reprezentantii firmei de servicii funerare non stop vor nota domiciliul dumneavoastra sau spitalul la care s-a produs decesul si se vor indrepta in cel mai scurt timp acolo. Odata ajunsi, vor demara procedurile specifice, printre care constatarea decesului si toaletarea trupului neinsufletit, obtinand in acelasi timp si toate actele si avizele necesare pentru deplina legalitate.

Apoi, actiunile casei de servicii funerare non stop vor continua cu transportul sicriului cu trupul neinsufletit la capela si la cimitir, angajarea preotului si cantaretilor bisericesti, realizarea pachetelor pentru pomana si parastas etc. In concluzie, o astfel de firma de pompe funebre, care isi desfasoara activitatea 24 de ore din 24, 7 zile din 7, va va fi alaturi in cea mai crunta noapte din viata dumneavoastra, dar si in zilele care vor urma.

Aceasta disponibilitate denota nu numai profesionalism din partea casei de servicii funerare non stop pentru clientii sai, ci si intelegere, respect si empatie. Nimeni nu isi doreste sa treaca printr-o astfel de incercare, insa, atunci cand se intampla, trebuie sa stiti cum sa o depasiti cu demnitate.

Articol realizat de iAgency.ro.