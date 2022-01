”Cea mai rea fată din lume”, o poveste despre devenire și maturizare, în cinema din 4 februarie

Regizorul norvegian Joachim Trier revine pe marile ecrane cu filmul care încheie trilogia dedicată orașului Oslo, Cea mai rea fată din lume/ The Worst Person In The World. Distribuit de Independența Film din 4 februarie în cinematografe, Cea mai rea fată din lume spune povestea unei tinere de 30 de ani, din generația millenialilor, aflată în căutarea fericirii și a partenerului ideal. Rolul din acest film i-a adus actriței Renate Reinsve premiul pentru interpretare feminină la Cannes 2021.

„Un studiu ironic și pătrunzător despre anxietățile generației milenialilor” – Variety

Julie (Renate Reinsve) se apropie de 30 de ani, iar viaţa ei e un haos total. Exact când iubitul ei mai în vârstă, Aksel (Anders Danielsen Lie), un popular autor de romane grafice, insistă să oficializeze relaţia, Julie ajunge neinvitată la o petrecere unde îl întâlneşte pe tânărul şi carismaticul Eivind (Herbert Nordrum) … În curând, Julie se desparte de Aksel și se aruncă într-o nouă relație, sperând că aceasta îi va aduce o nouă perspectivă asupra vieții. Dar foarte repede va ajunge să realizeze că unele alegeri sunt deja istorie.

Cea mai rea fată din lume/ The Worst Person In The World este o comedie romantică despre dragoste și relații în zilele noastre, despre oportunități și temeri.

Catalogat de către publicația britanică The Guardian drept „o comedie tandră și complexă despre relații, de o naturalețe și prospețime remarcabile” sau considerat de Toronto Star „o dramă romantică pentru cei care urăsc dramele romantice”, Cea mai rea fată din lume/ The Worst Person In The World a atras aprecierea publicului încă de la premiera care a avut loc la Cannes și se regăsește în numeroase topuri ale celor mai bune filme ale anului 2021, inclusiv pe deja celebra listă a lui Barack Obama, sau pe listele de predicții pentru nominalizări la Premiile Oscar.

Cea mai rea fată din lume/ The Worst Person In The World este cel de-al treilea film din trilogia lui Joachim Trier, în care se regăsesc Reprise (2006) și Oslo, 31 august (2011), filmul care a câștigat marele premiu la Festivalul Internațional de Film Transilvania 2012.

Renate Reinsve este la primul ei rol principal în Cea mai rea fată din lume/ The Worst Person In The World, în timp ce Anders Danielsen Lie joacă și în celelalte două titluri ale trilogiei.