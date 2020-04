Cel mai bun tratament pentru hemoroizi si fisuri anale?

Aveti dureri atunci cand sunteti pe scaun sau suferiti de o durere prelungita dupa ce ati mers la toaleta, provocandu-va distragerea si chiar efectiv concentratia? Daca atunci cand mergi la toaleta si vezi ca toate scaunele tale sunt acoperite de sange? Daca ati raspuns da la oricare dintre aceste intrebari, este posibil sa suferiti de hemoroizi.

Acestea sunt unele dintre simptomele hemoroizilor. in acest articol, va voi arata ce puteti face nu numai pentru a obtine un disconfort de la hemoroizi, dar si pentru a trata si vindeca hemoroizii in mod natural fara interventii chirurgicale.

Ce este hemoroid sau hemoroizi?

Hemoroidul este un grup de vase de sange din canalul rectal sau anal care s-au umflat sau inflamat din cauza cresterii presiunii venoase. Exista doua tipuri principale de hemoroizi; intern si extern. Hemoroizii interni apar in vene rectale interne. Deoarece structura interna a rectului are putini receptori ai durerii, ei nu sunt in general simtiti si nici nu se vad. Hemoroizii externi sunt cei care apar in afara marginii anale si sunt asociati cu majoritatea simptomelor fizice ale hemoroizilor si sunt vizibili.

Cand hemoroizii nu sunt detectati si tratati la timp si vasele de sange izbucnesc, rezultatul este sangerare. Hemoroizii la aceasta stare sunt considerati hemoroizi trombozizati si sunt de obicei foarte durerosi.

Desi nu pun viata in pericol, trairea cu orice tip de hemoroizi nu este distractiva, asa cum s-a intamplat sau poate sa nu fi avut experienta. Este incomod si pur si simplu dureros, chiar jenant!

Simptome

Daca aveti dureri in anus, puteti suferi de hemoroizi.

Dar cum poti spune?

Ei bine, v-as sfatui sa consultati intotdeauna medicul dumneavoastra sau medicul pentru diagnosticul medical daca aveti indoieli.

Cele mai frecvente simptome de hemoroizi includ:

Umflaturi dureroase sau o forfota in jurul anusului;

Arsura si mancarime in jurul fundului;

Durere prelungita in zona feselor cand si dupa trecerea scaunului;

Sangerari la scaun, adesea sangele care acopera scaunul;

O proeminenta prin anus in afara corpului.

Nu toti hemoroizii au ca rezultat durerea si iritatia fizica. Daca este localizat mai sus in canalul anal (hemoroizi interni) nu ar putea exista dureri, dar sangerare ar putea aparea atunci cand sunteti la toaleta. Evident, acestea sunt experiente nedorite si multe persoane se intreaba cum sa trateze hemoroizii in mod natural.

Retineti ca incordarea excesiva, frecarea sau curatarea in jurul anusului poate provoca iritatii cu sangerare si / sau mancarime, ceea ce poate produce un ciclu vicios al simptomelor.

Este foarte important de retinut ca un pentru a avea un tratament hemoroizi si fisuri anale corect este necesar sa apelati la medicul dumneavoastra, doar el va poate recomanda cel mai bun tratament.