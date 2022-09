Cele mai in voga plaje din Republica Dominicana

Plaje frumoase, statiuni luxoase, peisaje de poveste si un golf care iti taie respiratia – acestea sunt printre cele mai atractive lucruri care fac parte din Republica Dominicana, una dintre cele mai vizitate destinatii din Caraibe.

Ademeniti de deliciile din Punta Cana si nu numai, peste sase milioane de oameni aleg sa-si petreaca vacanta aici in fiecare an. Daca iti doresti si tu o evadare tropicala conceputa pentru relaxare ti-am facut o mica selectie de locatii pe care le poti vizita.

1 Santo Domingo`s Zona Colonial

Acest oras a fost descoperit de catre Christopher Columbus, vei gasi cladiri vechi de secole si strazi agitate. Arhitectura este una coloniala si gazduieste muzee, restaurante, magzine si hoteluri.

Cea mai mare activitate este in jurul Calle el Conte, aceasta fiind artera principala si deasemenea o strada foarte populara pentru o sesiune de shopping sau pentru a lua masa.

Orasul iti va oferi cu siguranta o experienta unica chiar daca mergi la plimbare sau vrei sa iei cina la hotelul in care stai.

2 The Resort Destination of Punta Cana

O intindere nesfarsita de plaja cu nisip alb se intalneste cu apa de culoarea smaraldului din Caraibe, Punta Cana este destinatia de lux a Republicii Dominicane.

Daca esti in cautarea unui resort de lux cu statiuni all inclusive, un refugiu pentru o vacanta in doi, cu familia sau prietenii, acesta este locul potrivit.

Pe faleze vei gasi foarte multe restaurante si magazine, cele mai multe dintre ele sunt foarte moderne si respecta standardele Republicii Dominicane.

3. Puerto Plata

Situata de-a lungul coastei de nord cu iesire la Oceanul Atlantic, plaja Puerto Plata cunoscuta si sub numele de Playa Dorada este una dinte cele mai mari atrctii turistice din Republica Dominicana.

Plaja are un nisip auriu si este mult mai linistita decat plajele din Punta Cana, este perfecta pentru sporturi nautice, inot si snorkeling. Poti sa mergi inclusiv pe plajele de langa, acelea sunt neamenajate si sunt inconjurate de palmieri si padure.

4. Cabarate

Cabarete este cunoscuta pentru atmosfera relaxanta si pentru forma sa de semiluna. Incojurata de restaurante, unele iti ofera inclusiv posibilitatea de a cina pe plaja, aceasta este mai putin vizitata deoarece nu are resorturi all inclusive.

Majoritatea turistilor care aleg aceasta statiune vin in special pe timpul iernii si petrec cateva sapatamani sau chiar luni de zile.

5. Las Galeras

La capatul drumului al peninsulei Samana se afla micul oras Las Galeras, plajele cu nisip alb, palmieri si apa turcoaz creeaza o scena idilica. Aici vei gasi cateva plaje foarte putin populate, unele chiar salbatice, care iti vor oferi o experienta opusa a celor mentionate mai sus.

Orasul are o singura strada principala pe care gasim si foarte multe restaurante detinute de expati francezi, acestia iti ofera o experienta culinara deosebita la preturi foarte mici.

Las Galeras este locul perfect pentru a scapa de strazile aglomerate si pline de turisti, in acelasi timp iti ofera o infrastructura pentru a fi cat mai confortabil.

Indiferent de locul pe care il alegi cu siguranta vei gasi o multime de locuri care te vor fascina. In oricare locatie de poti delecta cu bauturi locale si cu tigari de foi sau trabucuri ieftine, acestia sunt recunoscuti la nivel mondial pentru fabricile de tutun.