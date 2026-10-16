Centrala nucleară de la Cernavodă ar urma să fie repornită cu ambele unități la 1 noiembrie, potrivit noului buget rectificat al Nuclearelectrica

Profitul pe 2026 al SNN scade cu 41% față de estimarea inițială

Sursa: e-nergia.ro

Profitul Nuclearlectrica (SNN) este estimat să scadă cu 41% in acest an față de bugetarea inițială ca urmare a opririi prelungite a centralei nucleare de la Cernavodă, a cărei repornire este estimată pentru data de 1 noiembrie, arată SNN în propunerea de rectificare bugetară care va fi supusă aprobării acționarilor.

Nivelul rectificat al profitului brut este cu 41,5% mai mic decat profitul brut bugetat aprobat, astfel că noul profit net al companiei scade cu aproape un miliard de lei față de cel bugetat anterior, până la 1,4 miliarde de lei, arată compania. Nivelul rectificat al productivitatii muncii scade cu 17,3% față de valoarea bugetata aprobată. De asemenea, se propune reducerea programului de investitii de la 3,47 miliarde de lei la 3,36 miliarde.

Compania estimează, în propunerea de rectificare publicată pe site la 15 octombrie, că ambele unități nucleare ale centralei de la Cernavodă vor fi repornite la 1 noiembrie.

“Elaborarea prezentei propuneri bugetare urmează un principiu de prudență, având la baza două premise distincte: pentru estimarea veniturilor s-a considerat repornirea celor doua unități nucleare incepand cu 1 noiembrie 2026, iar cheltuielile de exploatare au fost estimate prudent, ținând cont de un scenariu mai favorabil”, arată compania.

SNN arată că veniturile din vânzarea de energie sunt cu aproape un miliard de lei mai mici decât cele prognozate inițial, pe fondul opririi reactoarelor, iar costul suplimentar cu achiziția de energie din piață a fost de 261 de milioane de lei.

Iată, detaliat, motivele rectificării de buget, așa cum au fost anunțate:

Principalii factorii care au determinat variații ale profitului brut între nivelul bugetat rectificat anterior și nivelul rectificat propus actual sunt:

–diminuarea cu -991.072 mii lei a veniturilor din vânzarea energiei electrice, pe fondul opririlor totale neplanificate ale celor două unități apărute în cursul anului 2026;

– creșterea cu +91.497 mii lei a veniturilor financiare în special a veniturilor din dobânzi și a diferențelor de curs valutar;

– opririle neplanificate au generat diminuarea cu -149.222 mii lei cumulat a anumitor cheltuieli operaționale directe, precum costul cu combustibilul nuclear, costul utilizării apei tehnologice și costul cu contribuția de dezafectare datorată către ANDR;

-concomitent, opririle neplanificate au determinat o majorare cu +260.903 mii lei a costurilor cu achiziția de energie electrică, așadar mai mari decât nerealizările din costurile directe, ceea ce a condus la un impact negativ asupra profitului;

– reducere cu -20.124 mii lei a cheltuielilor de natură salarială că efect cumulat a reducerii costului pentru salariații existenți la 31.12.2025, a eliminării contravalorii voucherelor de vacanță și a includerii fondului necesar pentru cele 250 de poziții aprobate prin memorandum;

– reducerea cu -10.498 mii lei a cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale că urmare a reviziei planului de punere în funcțiune;

– majorarea cu 9.904 mii lei a cheltuielilor financiare, în principal a cheltuielilor din diferențele de curs valutar.

Nivelul rectificat al programului de investiții propus prin prezența notă înregistrează o scădere de 103.354 mii lei față de valoarea aprobată de 3.469.930 mii lei, valoarea rectificată fiind de 3.366.576 mii lei, generată, în principal de reducerea pentru 2026 a sumelor capitalizate aferente Retehnologizării Unității 1, (-2,5% față de BVC aprobat)

Ambele unități de la Cernavodă de 700 MW fiecare, cele mai mari grupuri generatoare din sistemul energetic românesc, sunt acum oprite, ca urmare a debitului mic al Dunării, care nu mai asigură apa de răcire suficientă, dar grupurile au mai fost oprite, programat sau neprogramat în acest an – în primele șase luni s-au adunat cam 1.800 de ore de nefuncțioare, pe lângă situația de după luna iulie.

Unitatea 1 s-a oprit programat pentru mentenanță în mai, și a fost reconectată la Sistemul Energetic Național abia la începutul lui iulie. Trei săptămâni mai târziu a fost din nou oprită din cauza debitului mic al Dunării și de atunci nu a mai fost repornită.

Unitatea 2 fost oprită pentru trei săptămâni și jumătate în mai, ca urmare a unei avarii. A funcționat apoi până la 13 august, când a fost oprită controlat din cauza debitului mic al Dunării. De atunci, România nu mai beneficiază de aportul energiei nucleare.