CEO a cheltuit 315 milioane de euro pentru certificatele de CO2

Eugen Măruţă (gds.ro)

Complexul Energetic Oltenia (CEO) a respectat obligațiile de conformare, finalizând achiziționarea certificatelor de CO2 aferente energiei produse în anul 2020.

Prețul certificatelor de CO 2 a crescut spectaculos în ultimii ani, ajungând în prezent la peste 47 de euro/certificat. Pentru CE Oltenia ponderea pretului certificatelor de CO 2 în costul unitar de producție al energiei electrice depășeste 60%. Potrivit CEO, valoarea certificatelor aferente energiei produse în anul 2020 a fost de 315 milioane euro.

În Planul de restructurare și decarbonare transmis Comisiei Europene au fost estimate valori între 26 și 35 de euro pentru un certificat. Ajutorul de stat aprobat recent de Guvern, în sumă de 241 milioane euro, a acoperit estimarea inițială, iar diferența de 74 milioane de euro a fost suportată din fondurile proprii ale companiei. Conform prevederilor legislative în vigoare, neachiziționarea certificatelor de CO 2 aferente anului anterior până la data de 30 aprilie a anului curent ar fi atras penalități de 100 euro/ certficat în plus față de obligativitatea achiziționării acestora.

„Obligativitatea achiziționării în totalitate a certificatelor de CO 2 a apărut după anul 2013, alocările gratuite pentru sectorul energetic fiind sistate, iar prețurile certificatelor înregistrând o creștere spectaculoasă de la 4-5 euro în anul 2017, până la peste 47 euro în prezent. Astfel, Complexul Energetic Oltenia a achitat din fonduri proprii, de la înființarea companiei în iunie 2012 și până în prezent, peste 1 miliard de euro pentru plata certificatelor de CO 2. În fiecare an, CE Oltenia s-a conformat prin achiziționarea, în termenul prevăzut de legislație, a întregii cantități de certificate de CO 2 corespunzătoare energiei produse. Până în anul 2020, CE Oltenia nu a primit niciun sprijin financiar din partea statului”, conform unui comunicat al CEO.