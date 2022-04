CEO va beneficia de un ajutor de stat de 546 de milioane de euro

Eugen Măruţă (gds.ro)

Suma este prevăzută în Planul de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia și va avea ca destinație achiziția certificatelor de CO2. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, Constantin Ștefan, pentru ca societatea să poată să continue să funcționeze era nevoie de un nou ajutor financiar. „Am participat şi susținut atât în Plenul Senatului, cât şi în Comisia de Energie proiectul de lege privind necesitatea acordării unui ajutor de stat Complexului Energetic Oltenia în vederea continuării activității de producere a energiei electrice.

Achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră este o povară uriaşă pentru CE Oltenia care în ultimii 3 ani a plătit aproximativ 1,3 miliarde de euro cu acestea. Continuarea activității la CE Oltenia este deosebit de importantă atât pentru județul Gorj cât şi pentru asigurarea independenței energetice a României în regiune. În contextul actual de criză energetică şi instabilitate datorită războiului, toți factorii de decizie trebuie să se canalizeze în a păstra ceea ce România are deja: capacitățile de producere a energiei pe bază de cărbune”, conform secretarului de stat din Ministerul Energiei, Constantin Ștefan.

Prețul se apropie de 80 de euro

În momentul de față, prețul unui certificat de CO 2 se apropie de 80 de euro. Aceasta înseamnă că din ajutorul de stat vor putea fi cumpărate aproape 7 milioane de certificate de CO2. Se estimează că din bugetul propriu al Complexului Energetic Oltenia au fost achiziționate până acum între 1 și 2 milioane de certificate de CO 2 .

Companiile mari poluatoare sunt obligate să achite o taxă prin achiziția certificatelor de CO2. Prețul a crescut exponențial în ultimii ani. Anul trecut, prețul maxim plătit de colosul energetic a fost de 47 de euro pentru un certificat de CO 2 , iar anul acesta va achita aproape dublu. Data limită până la care trebuie să fie cumpărate certificatele de CO2 este 31 aprilie pentru producția de energie aferentă anului trecut.