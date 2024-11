CESE: UE trebuie să se concentreze urgent pe hidrogenul verde pentru a decarboniza transportul

O conferință de interes, desfășurată în Estonia, a evidențiat că hidrogenul cu emisii scăzute de carbon este o componentă-cheie a tranziției energetice și poate face ca aceasta să se întâmple, dar are nevoie de infrastructură și finanțare pentru a-și dezvolta potențialul – informează Comitetul Economic și Social European.

Discutarea și identificarea acțiunilor strategice pentru dezvoltarea infrastructurii durabile pentru hidrogen și derivatele acestuia, cu accent pe finanțare și utilizare, a fost obiectivul conferinței Offshore Power for E-Fuels: Boosting the New Hydrogen Economy, care a avut loc la Pärnu, Estonia, la 12 noiembrie 2024. Evenimentul a fost organizat de Comitetul Economic și Social European (CESE) și a reunit Țările de Jos, Ambasada din Estonia, Centrul de Dezvoltare al Județului Pärnu, Centrul de Cercetare Aplicată Metrosert, Invest Estonia și dezvoltatorul de fabrici de e-metanol Power2X.

O soluție, hidrogen durabil pentru transport verde

Hidrogenul verde și cu emisii scăzute de carbon sunt componente esențiale în tranziția noastră energetică, iar inițiativele recente, cum ar fi Banca de Hidrogen a UE, au evidențiat că există un impuls în dezvoltarea piețelor durabile de hidrogen. Concluzia discuțiilor, hidrogenul durabil este deosebit de important pentru decarbonizarea sectorului transporturilor și a altor industrii greu de atenuat.

Spre deosebire de benzina și motorina tradiționale derivate din fosile, combustibilii electronici sintetici sunt creați folosind surse regenerabile și sunt fabricați prin combinarea dioxidului de carbon sau monoxid de carbon captat cu hidrogenul obținut din împărțirea apei folosind surse de energie electrică cu emisii scăzute de carbon, cum ar fi eolian, solar și hidro.

Combustibilii rezultați pot servi ca înlocuitori ai combustibililor fosili, oferind o amprentă globală scăzută de carbon și sunt deosebit de relevanți pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transportul de marfă pe distanțe lungi, transportul maritim și aerian.

Un apel la acțiune comună

Factorii politici din UE și naționali au un rol-cheie în furnizarea mijloacelor necesare pentru a pune aceste ambiții în practică și pot facilita cooperarea între statele membre pentru a adopta strategii eficiente. Ele pot facilita, de asemenea, schimbul de bune practici care vizează creșterea capacității de producere a hidrogenului. Această abordare va asigura că viitorul sector al hidrogenului din UE îndeplinește standardele de mediu și sociale, fiind în același timp viabil financiar.

În acest sens, CESE menționează: „Implementarea rapidă a hidrogenului regenerabil este esențială – nu numai pentru transformarea sistemului nostru energetic, ci și pentru bunăstarea socială și economică a Uniunii Europene. Cu toate acestea, este esențial să ne direcționăm resursele cu înțelepciune. Pentru a ne maximiza impactul, trebuie să acordăm prioritate sectoarelor greu de atenuat și să stabilim standarde ecologice și sociale eficiente care să asigure condiții de muncă echitabile și sigure.

La rândul său, Baiba Miltoviča, președintele Secțiunii pentru transport, energie, infrastructură și societate informațională a CESE, a menționat: „Estonia are un potențial semnificativ și neexploatat pentru energie regenerabilă și materii prime pe bază de bio. Dezvoltarea unei rețele electrice flexibile și sprijinirea economiei pe bază de hidrogen sunt cheia unei tranziții energetice de succes, deoarece va permite crearea de valoare în ciuda intermitenței producției de energie din surse regenerabile.”

Și Peter Daemen, Power2X, a confirmat importanța soluțiilor propuse: „Avansarea economiei de hidrogen necesită un dialog amplu, angajament, parteneriate și integrarea unor expertize și obiective diverse. Ca și în diplomație, va trebui să aducem oamenii și națiunile împreună pentru a găsi un teren comun și, în mod similar, progresul necesită ca toate părțile interesate să avanseze în sincronizare. Acest lucru implică nu numai alinierea industriei și guvernului, ci și câștigarea încrederii publicului și încurajarea acestuia să sprijine această tranziție”.

Concluziile comune ale conferinței vor fi publicate în curând pe site-ul web al CESE. Acestea vor include mesaje și solicitări ale tuturor participanților pentru a fi transmise instituțiilor UE, în special Parlamentului European, Comisiei Europene, Consiliului European și Comitetului European al Regiunilor.