China are 46 de situri incluse în Lista Patrimoniului Mondial al Proiectelor de Irigare

În cadrul celei de-a 77-a adunări a Consiliului Executiv al Comisiei Internaționale de Irigare și Drenaj, organizată miercuri, la Marsilia (Franța), patru proiecte de irigare propuse de China au fost incluse în Lista Patrimoniului Mondial al Proiectelor de Irigare 2026, numărul total al site-urilor chinezești ajungând la 46.

Cele patru situri antice din China sunt: canalul Guangli de pe râul Qinhe din provincia Henan, cu o vechime de 2200 de ani, sistemul de irigare al oazelor de pe râul Taolai din provincia Gansu, realizat în Dinastia Ming, canalul Huangsha din Guangxin (provincia Jiangxi) și sistemul de irigare Longjin Gupo (provincia Fujian), construite în Dinastia Song.