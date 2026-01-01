Uniunea Europeană (UE) a emis recent mai multe proiecte legislative și norme de aplicare legate de Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM), inclusiv stabilirea unor limite pentru intensitatea emisiilor de carbon și extinderea gamei de produse acoperite. În ciuda progreselor remarcabile ale Chinei în dezvoltarea verde și reducerea emisiilor, UE a stabilit o valoare de referință implicită vizibil mai mare pentru intensitatea emisiilor produselor chinezești, care va fi majorată treptat în următorii trei ani. Această abordare nu reflectă nivelul actual și tendințele viitoare ale Chinei și constituie un tratament inechitabil și discriminatoriu, a transmis joi Ministerul chinez al Comerțului.

Potrivit comunicatului, practicile UE sunt suspectate a încălca principiile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), precum „clauza națiunii celei mai favorizate” și „tratamentul național”, și contravin principiului „responsabilităților comune, dar diferențiate” din Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice.

UE a propus, de asemenea, un proiect care prevede extinderea, începând din 2028, a sferelor de aplicare ale CBAM la aproximativ 180 de tipuri de produse finale din oțel și aluminiu, inclusiv echipamente mecanice, autovehicule și componente ale acestora, electrocasnice și altele. Ministerul chinez consideră că această extindere depășește scopul combaterii schimbărilor climatice și prezintă elemente evidente de unilateralism și protecționism comercial, față de care China își exprimă îngrijorarea și opoziția fermă.

În comunicat se mai menționează că UE a relaxat recent interdicția privind autovehiculele noi cu combustibili fosili, până în 2035, slăbind reglementările ecologice interne. Astfel, pe de o parte, UE promovează protecționismul sub pretext ecologic în relațiile externe, iar pe de altă parte reduce cerințele interne de reducere a emisiilor, ceea ce reprezintă un exemplu de standard dublu.

China a subliniat că speră ca UE să respecte regulile internaționale privind comerțul și climatul, să renunțe la unilateralism și protecționism și să mențină piața deschisă. Beijingul susține liberalizarea și facilitarea comerțului și investițiilor în domeniul dezvoltării verzi, pe baza principiilor echității, a abordării științifice și a nediscriminării. În același timp, China va lua toate măsurile necesare pentru a răspunde oricăror restricții comerciale inechitabile, protejând interesele sale de dezvoltare, drepturile și interesele legitime ale întreprinderilor chineze și stabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare.