Actualitatea din China 

Xi Jinping felicită „Science and Technology Daily” la 40 de ani de la înființare

Radio China Internaţional
Autor Radio China Internaţional
Foto: CGTN

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la fondarea ziarului Science and Technology Daily, Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Republicii Populare Chineze și președintele Comisiei Militare Centrale, a transmis un mesaj de felicitare, în care a adresat calde urări colectivului redacțional. În mesajul său, Xi Jinping a arătat că, de-a lungul celor patru decenii de activitate, Science and Technology Daily s-a concentrat constant asupra sarcinilor centrale ale partidului și ale statului, jucând un rol activ în promovarea teoriilor inovatoare ale PCC, explicarea politicilor în domeniul științei și tehnologiei, reflectarea realizărilor științifice și popularizarea cunoștințelor de specialitate.

Totodată, președintele statului a subliniat că, în noua etapă de dezvoltare, publicația trebuie să aprofundeze studiul și aplicarea Gândirii despre socialismul cu caracteristici chinezești în noua eră, să mențină o orientare politică corectă, să inoveze în ceea ce privește formele și canalele de comunicare, să promoveze spiritul oamenilor de știință și să prezinte lumii, într-un mod viu și convingător, poveștile chineze despre inovația științifică. De asemenea, liderul chinez a evidențiat importanța reflectării autentice a preocupărilor și aspirațiilor lucrătorilor din domeniul științei și tehnologiei, astfel încât publicația să contribuie la consolidarea autonomiei științifice și tehnologice la nivel înalt și la accelerarea construirii unei țări puternice în domeniul științei și tehnologiei.

Ziarul Science and Technology Daily a fost fondat la 1 ianuarie 1986 și, de-a lungul celor 40 de ani de existență, a evoluat într-o instituție media complexă, care integrează ziare, reviste, platforme online și aplicații mobile.

Distribuie articolul
Articolul anterior China avertizează UE: va răspunde restricțiilor comerciale inechitabile legate de carbon
Articolul următor China respinge afirmațiile lui Lai Ching-te și reafirmă că încercările de „independență” a Taiwanului sunt sortite eșecului
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Negocierile de pace din Ucraina se reiau în acest weekend
Extern
Bulgaria adoptă euro: pas istoric spre integrare sau sursă de divizare socială
Economie Extern
Tragedie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția: mai multe persoane ucise într-un incendiu izbucnit într-un bar
Extern