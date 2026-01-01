China respinge afirmațiile lui Lai Ching-te și reafirmă că încercările de „independență” a Taiwanului sunt sortite eșecului

În discursul de Anul Nou, liderul regiunii chineze Taiwan, Lai Ching-te, a vorbit despre așa-numitele „ambiții expansioniste ale Chinei” și a ridicat amenințarea asupra Taiwanului, promovând ideea „consolidării forțelor de apărare și a mecanismelor de descurajare democratice”.

Purtătorul de cuvânt al Oficiului pentru Afaceri Taiwaneze din cadrul Consiliului de Stat al Chinei, Chen Binhua, a declarat joi că afirmațiile lui Lai Ching-te sunt pline de minciuni, ostilitate și intenții răuvoitoare. Chen Binhua a subliniat că aceste declarații servesc la promovarea mitului „independenței Taiwanului”, incită la confruntare între cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan și încearcă să inducă în eroare opinia publică internațională. Oficialul chinez a caracterizat poziția lui Lai ca fiind „încăpățânată în favoarea separării Taiwanului”, descriindu-l drept distrugător al păcii, creator de criză și instigator de război.

„Indiferent de ce spun sau fac Lai Ching-te și autoritățile Partidului Democrat Progresist, realitatea rămâne că Taiwan face parte din China, iar încercările de a căuta ‘independența Taiwanului’ sunt sortite eșecului. Tendința de renaștere a națiunii chineze este de neoprit, iar reunificarea completă a patriei va fi realizată cu siguranță”, a afirmat Chen Binhua.