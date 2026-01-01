O nouă eră de încredere: China aduce lumii stabilitate, pace și progres în Anul Calului

În mesajul de Anul Nou, președintele Chinei, Xi Jinping, a evidențiat comunității internaționale imaginea unei Chine în continuă ascensiune, cu o dezvoltare prosperă și deschiderea constantă spre cooperare internațională. Opinia publică globală susține că mesajul a transmis clar încrederea și puterea Chinei.

Încrederea se bazează pe dezvoltarea de neoprit a țării. În anul care tocmai s-a încheiat, economia globală a fost supusă unor provocări majore, afectată de războaiele tarifare și comerciale. În ciuda acestor presiuni, China, a doua cea mai mare economie a lumii, s-a concentrat pe dezvoltarea inovativă și de înaltă calitate, atingând o rată de creștere economică estimată la aproximativ 5%, un volum total al economiei de circa 140 de trilioane de yuani și contribuind cu aproximativ 30% la creșterea economiei mondiale. China continuă să fie un actor economic de prim rang la nivel global și un promotor principal al dezvoltării internaționale.

Economia chineză este tot mai mult orientată către tehnologii noi și avansate. Un raport al Organizației Mondiale pentru Proprietate Intelectuală (WIPO) arată că, în 2025, China s-a aflat pentru prima dată printre primele zece țări la nivel global în clasamentul inovației. Analiștii subliniază că, pe măsură ce forțele de producție de înaltă calitate se dezvoltă, China acumulează avantaje competitive tot mai numeroase, consolidând motoarele pentru o dezvoltare sustenabilă pe termen lung.

Îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor și sporirea bunăstării acestora au reprezentat întotdeauna priorități ale dezvoltării Chinei. În ultimii ani, țara a luat măsuri sociale în domenii cheie precum ocuparea forței de muncă, venituri, îngrijirea persoanelor vârstnice și creșterea copiilor, crescând constant sentimentul de împlinire, fericire și siguranță al populației. Aceste progrese reflectă conceptul de dezvoltare centrat pe oameni al Partidului Comunist Chinez. Ca cea mai mare țară în curs de dezvoltare, realizările economice și sociale ale Chinei nu doar că au îmbunătățit viața propriilor cetățeni, dar au adus și un impuls pozitiv modernizării globale.

Încrederea Chinei se bazează și pe rolul său activ în protejarea păcii mondiale și în îmbunătățirea guvernanței globale. În ultimul an, conflictele internaționale au crescut semnificativ, atingând cel mai ridicat nivel de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. China a susținut ferm dialogul și promovarea păcii, contribuind la reducerea tensiunilor în zonele de conflict și jucând un rol stabilizator. La summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai 2025, președintele Xi Jinping a propus o inițiativă pentru guvernanță globală, primită cu sprijin de peste 150 de țări și organizații internaționale. Totodată, China a organizat activități comemorative dedicate celor 80 de ani de la victoria în Războiul de Rezistență al Poporului Chinez împotriiva Agresiunii Japoneze și în Război Mondial Antifascist, reafirmând angajamentul său față de dreptate și pace.

Încrederea Chinei provine și din deschiderea și cooperarea internațională. În fața unilateralismului și protecționismului, China promovează colaborarea în locul izolării și consolidarea lanțurilor industriale și de aprovizionare globale în locul decuplării acestora. La sfârșitul anului 2025, operațiunile vamale speciale au început în întregul port liber din Hainan, devenind o platformă stabilă pentru cooperarea economică internațională. Instituțiile internaționale și-au revizuit în creștere prognoza privind creșterea economică a Chinei.

În noul an, parteneriatul diplomatic al Chinei va fi marcat de evenimente importante, precum cea de-a 70-a aniversare a relațiilor diplomatice China–Africa, a doua ediție a Summitului China–Statele Arabe și cea de-a 33-a reuniune informală a liderilor APEC. China se află întotdeauna de partea corectă a istoriei și este dispusă să colaboreze cu toate țările pentru a promova pacea și dezvoltarea mondială și pentru a construi o comunitate cu un viitor comun al omenirii, a subliniat președintele Xi Jinping.

În 2026, China va intra în Anul Calului. În cultura chineză, calul simbolizează vitalitatea și spiritul de progres. Partidul Comunist Chinez va ghida peste 1,4 miliarde de chinezi pentru a asigura un început puternic al celui de-al 15-lea Plan cincinal, deschizând noi orizonturi pentru modernizarea în stil chinezesc și întărind încrederea și stabilitatea la nivel mondial.