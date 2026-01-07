China condamnă ferm acțiunile unilaterale și ilegale ale Statelor Unite în Venezuela

China este profund șocată de acțiunile unilaterale, ilegale și de intimidare ale Statelor Unite și le condamnă cu fermitate, a declarat luni Sun Lei, însărcinat cu afaceri ad-interim al Chinei la Organizația Națiunilor Unite, în cadrul ședinței urgente a Consiliului de Securitate privind situația din Venezuela.

Sun Lei a subliniat că, în calitate de stat membru permanent al Consiliului de Securitate, Statele Unite au ignorat preocupările serioase ale comunității internaționale, au încălcat fără rețineri suveranitatea, securitatea și interesele legitime ale Venezuelei și au violat grav principiile fundamentale ale dreptului internațional: egalitatea suverană a statelor, neintervenția în afacerile interne, soluționarea pașnică a diferendelor internaționale și interdicția recurgerii la forță în relațiile internaționale. SUA au plasat propria putere deasupra multilateralismului și acțiunile militare deasupra eforturilor diplomatice, afectând grav pacea și securitatea în America Latină, în regiunea Caraibelor și la nivel global. China se opune categoric acestor acțiuni, iar comunitatea internațională și-a exprimat, la rândul său, îngrijorarea profundă și condamnarea fermă.

Sun Lei a declarat că China îndeamnă Statele Unite să trateze cu seriozitate vocea comunității internaționale, să respecte dreptul internațional, Carta ONU și principiile acesteia, să înceteze încălcarea suveranității altor state, să renunțe la tentativele de răsturnare a guvernului venezuelean și să revină pe calea soluționării politice prin dialog și negocieri. De asemenea, China solicită Statelor Unite să asigure siguranța președintelui Venezuelei și a soției sale și să îi elibereze imediat. Diplomatul chinez a reafirmat sprijinul Chinei pentru Consiliul de Securitate în exercitarea responsabilității sale primordiale de menținere a păcii și securității internaționale, precum și pentru eforturile depuse de secretarul general al ONU, de țările din regiune și de organizațiile internaționale în vederea promovării dialogului și a detensionării situației.

Sun Lei a avertizat că recurgerea abuzivă la forță nu face decât să agraveze crizele existente. El a amintit că Statele Unite au ocolit Consiliul de Securitate în lansarea unor acțiuni militare împotriva Irakului și Iranului și au impus sancțiuni economice, lovituri militare și chiar ocupații armate în mai multe state din America Latină și regiunea Caraibelor, acțiuni care au generat conflicte prelungite, instabilitate și suferințe grave pentru populație. China sprijină ferm guvernul și poporul venezuelean în apărarea suveranității, securității și intereselor lor legitime și susține eforturile statelor din regiune pentru menținerea păcii regionale. Totodată, Beijingul solicită Washingtonului să înceteze politicile de intimidare și constrângere și să dezvolte relații cu statele din regiune pe baza respectului reciproc, egalității și neintervenției în afacerile interne.