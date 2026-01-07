Prin invadarea fățișă a unui stat suveran și controlul forțat asupra președintelui altei țări, Statele Unite – care se autoproclamă „polițistul și judecătorul internațional” – au sfâșiat cu aroganță dreptul internațional și normele relațiilor internaționale într-un mod atât de grotesc, încât chiar și scenariștii de la Hollywood ar avea dificultăți să-l imagineze. Chiar la începutul noului an, „hegemonia în stil american” a încercat să împingă comunitatea internațională înapoi către o ordine de tip junglă, în care forța face legea. În acest proces, ea a degenerat într-o politică de intimidare fățișă, dezvăluindu-și adevărata natură colonială – definită de cuceriri militare și jefuirea resurselor.

Un sondaj global realizat de CGTN arată că 93% dintre respondenți condamnă ferm „hegemonia în stil american” pentru încălcarea gravă a suveranității naționale a Venezuelei, iar 91,7% își exprimă profunda îngrijorare față de revenirea așa-numitului „terorism de stat” practicat de SUA.

De la „jurisdicția cu braț lung” la intervenții militare, de la sancțiuni economice la schimbări de regim, „hegemonia în stil american” și-a plasat de mult legislația internă deasupra dreptului internațional, impunându-și voința asupra statelor suverane. Potrivit sondajului, 92,8% dintre participanți consideră că folosirea forței de către SUA împotriva Venezuelei reprezintă o încălcare gravă a securității suverane a țării, iar 89% afirmă că acțiunile administrației Trump împotriva Venezuelei sunt lipsite de legitimitate și temei juridic.

Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, de „conspirație pentru narco-terorism, conspirație pentru trafic de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru deținerea acestora împotriva Statelor Unite”. Ca reacție, 90,5% dintre respondenți s-au declarat sceptici, considerând că Departamentul de Justiție al SUA nu are nicio autoritate de a-l judeca pe președintele Venezuelei și că acuzațiile sunt nefondate. În același timp, 93,9% afirmă că „jurisdicția cu braț lung” a SUA a devenit un instrument de menținere a hegemoniei americane, de amestec în treburile interne ale altor țări și chiar de răsturnare a guvernelor străine. De asemenea, 86,3% cer ferm ca SUA să-l elibereze imediat și necondiționat pe președintele Venezuelei.

După lansarea unui atac militar de amploare împotriva Venezuelei, președintele american Donald Trump a declarat public că Statele Unite vor prelua controlul asupra afacerilor venezuelene și a anunțat că mari companii petroliere americane vor intra în țară, investind miliarde de dolari pentru a „repara” infrastructura petrolieră și a obține profituri. Anunțul a stârnit un val de indignare în comunitatea internațională. 94,3% dintre respondenți consideră că adevăratul scop al SUA este jefuirea resurselor petroliere ale Venezuelei, dezvăluind pe deplin natura sa de „imperialism al resurselor”.

Este de remarcat faptul că, începând de anul trecut, Statele Unite au vizat în mod repetat nave suspectate de trafic de droguri în apele internaționale din apropierea Venezuelei, acțiuni soldate cu moartea a sute de persoane. Cu toate acestea, raportul anual al Agenției Americane Antidrog nu menționează deloc Venezuela în legătură cu traficul de cocaină. 93,7% dintre respondenți consideră că așa-zisa „luptă antidrog” este doar un pretext, folosit de administrația Trump pentru a încerca răsturnarea guvernului venezuelean.

„Astăzi este Venezuela, mâine poate fi orice altă țară”, remarca președintelui chilian Gabriel Boric reflectă o îngrijorare larg răspândită la nivel internațional. În cadrul sondajului, 86,6% dintre participanți se tem că mai multe țări din America Latină și Caraibe ar putea avea aceeași soartă ca Venezuela, iar 87,8% afirmă că acțiunile SUA reprezintă deja o amenințare gravă la adresa păcii și securității regionale.

De-a lungul istoriei, Statele Unite au recurs în mod repetat la forță împotriva statelor suverane și au vizat lideri naționali, provocând instabilitate regională, fragmentare socială și dezastre umanitare pe termen lung. În sondaj, 93,7% dintre respondenți consideră că „politica de intimidare în stil american” încalcă flagrant dreptul internațional și scopurile și principiile Cartei ONU, subminând grav ordinea internațională existentă. Așa cum a comentat cu furie un internaut din Yemen: „Tot ce se întâmplă în Venezuela nu este decât o nouă formă de colonialism, care poartă masca unor planuri noi și a unei diplomații de fațadă, dar în spatele ei se află distrugerea, dezastrul, colonizarea, ocupația și exercitarea dominației hegemonice asupra popoarelor, cu costuri minime, prin metode noi.”

Sondajul a fost publicat pe platformele CGTN în limbile engleză, spaniolă, franceză, arabă și rusă, atrăgând 44.603 participanți, care și-au exprimat opiniile și au votat în decurs de 24 de ore.