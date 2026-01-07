Actualitatea din China 

Gala Sărbătorii Primăverii 2026

Radio China Internaţional
Autor Radio China Internaţional

China Media Group (CMG) a lansat un videoclip de promovare a Galei Sărbătorii Primăverii 2026, eveniment care va fi transmis în întreaga lume, în seara zilei de 16 februarie.

Festivalul de Primăvară, sau Anul Nou chinezesc, este cea mai importantă sărbătoare tradițională pentru chinezi, vizionarea galei la televizor fiind o parte importată a sărbătorii pentru sute de milioane de familii de chinezi.

De la prima emisie, în 1983, gala a fost recunoscută de Guinness World Records ca fiind cel mai urmărit program de televiziune de pe planetă. Cu un an în urmă, Sărbătoarea Primăverii a fost înscrisă în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității.

Pregătiți-vă pentru un spectacol de muzică și dans, tradiții și înaltă tehnologie, pentru a marca Anul Calului!

Articolul anterior Sondaj CGTN: „Hegemonia în stil american" a degenerat complet în politică de intimidare
Articolul următor Inițiativa pentru guvernanța globală și construirea unui viitor mai bun pentru lume
