Inițiativa pentru guvernanța globală și construirea unui viitor mai bun pentru lume

„Am propus Inițiativa pentru guvernanța globală, cu scopul de a promova constituirea unui sistem de guvernanță globală mai echitabil și mai rațional.” În mesajul său de Anul Nou, președintele Xi Jinping a oferit din nou răspunsul Chinei la întrebările esențiale privind tipul de sistem de guvernanță globală care trebuie construit și modalitățile prin care gestionarea globală poate fi reformată și perfecționată.

În anul 2025, situația internațională a fost complicată și volatilă. Războiul tarifar a perturbat ordinea economică și comercială mondială, iar conflictele geopolitice au izbucnit și s-au extins în mai multe regiuni. În acest context, China a rămas un susținător ferm și un participant activ la guvernanța globală.

Înființarea Organizației Internaționale pentru Mediere, cu sediul la Hong Kong, a contribuit la acoperirea unui gol existent în mecanismele internaționale din domeniul medierii. De asemenea, China a depus eforturi de mediere în conflictul de la granița dintre Cambodgia și Thailanda, promovând soluționarea disputelor complexe prin dialog și consultare.

De la centrele demonstrative de cooperare în domeniul tehnologiilor agricole din statele africane până la bazele de energie curată din America Latină, China a pus în aplicare numeroase proiecte de cooperare cu țările din Sudul Global, bazate pe complementaritate, beneficii reciproce și sprijin comun pentru dezvoltare. Într-o lume în care cooperarea și competiția coexistă, iar stabilitatea se împletește cu incertitudinea, China a contribuit prin acțiuni concrete la promovarea păcii și a stabilității la nivel global.