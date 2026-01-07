Poziţia Chinei în problema ucraineană este obiectivă şi imparţială

Poziţia Chinei în criza din Ucraina este foarte clară, iar cele patru aspecte care trebuie îndeplinite propuse de preşedintele Xi Jinping sunt principii de bază respectate de partea chineză: suveranitatea şi integritatea teritorială ale tuturor ţărilor trebuie respectate, obiectivul şi principiile Cartei ONU trebuie respectate, preocupările raţionale ale tuturor ţărilor în domeniul securităţii trebuie abordate cu mare atenţie, toate eforturile care ajută la rezolvarea paşnică a crizei trebuie susţinute, a declarat Mao Ning, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

Potrivit acesteia, încă din prima zi a crizei din Ucraina, China a pledat constant pentru negocieri de pace și a promovat o soluție politică. Poziția obiectivă și imparțială a Chinei și eforturile făcute sunt recunoscute pe scară largă.