Peste 27.500 de gospodării reconectate în 24 de ore – actualizarea avariilor din rețeaua electrică, ca urmare a condițiilor meteo severe

Ca urmare a datelor centralizate la nivelul instituției, Ministerul Energiei prezintă situația actualizată a consumatorilor nealimentați cu energie electrică și intervențiile aflate în desfășurare la nivel național.

În ultimele 24 de ore, peste 27.500 de gospodării au fost reconectate la rețeaua de energie electrică. La data de 7 ianuarie, ora 12:00, potrivit raportărilor transmise de operatorii de distribuție, la nivel național mai sunt nealimentate doar 649 de gospodării, toate situate în județul Alba.

Județul Alba, cel mai afectat de precipitațiile abundente din ultimele zile, înregistrează în prezent avarii în 14 localități.

41 de echipe de intervenție acționează în continuare în teren, cu aceeași mobilizare, pentru remedierea tuturor avariilor, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și județene, astfel încât alimentarea cu energie electrică să fie reluată în cel mai scurt timp pentru toți consumatorii afectați.