China dezvoltă noi avantaje în exporturi

În ultimii ani, structura exporturilor Chinei s-a modernizat constant. După ce vehiculele electrice, bateriile litiu-ion și panourile fotovoltaice au fost consacrate drept „cele trei noi produse”, roboții, inteligența artificială (IA) și medicamentele inovatoare, denumite „cele mai noi trei produse”, devin noile motoare ale comerțului exterior chinez.

Datele arată că, în a treia săptămână a lunii iulie, volumul de utilizare a modelelor lingvistice de mari dimensiuni dezvoltate în China a ajuns la 36,11 trilioane de tokenuri, în creștere cu peste 30% față de luna precedentă, menținându-se pe primul loc la nivel mondial timp de 12 săptămâni consecutive.

În prima jumătate a acestui an, valoarea exporturilor de roboți de curățenie și roboți bionici inteligenți s-a ridicat la aproximativ 2,55 miliarde de dolari. Exporturile de roboți industriali au însumat aproximativ 890 de milioane de dolari, în creștere cu 18,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, produsele fiind exportate în 141 de țări și regiuni. Totodată, exporturile de roboți chirurgicali au atins aproximativ 68 de milioane de dolari, de 3,3 ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar numărul piețelor de destinație a crescut de la 23 la 49.

Medicamentele inovatoare au devenit, la rândul lor, o nouă carte de vizită a produselor chinezești. Dacă în trecut China importa în principal medicamente noi din străinătate, astăzi tot mai multe produse farmaceutice dezvoltate în țară pătrund pe piețele internaționale. În prima jumătate a acestui an, Administrația Națională a Produselor Medicale din China a aprobat 38 de medicamente inovatoare din clasa 1, adică medicamente complet noi, care nu au fost comercializate anterior în nicio țară din lume. Dintre acestea, 11 utilizează ținte terapeutice și mecanisme de acțiune noi și au fost dezvoltate integral de companii chineze.

În același timp, cooperarea internațională a Chinei în domeniul medicamentelor inovatoare se extinde continuu. În prima jumătate a acestui an, valoarea tranzacțiilor de licențiere externă încheiate de companiile farmaceutice chineze s-a ridicat la aproximativ 110 miliarde de dolari. Aceste acorduri acoperă zece domenii, printre care oncologia, bolile metabolice, imunologia și neurologia, iar partenerii provin din 20 de țări și regiuni, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Italia. În prezent, aproximativ 30% dintre medicamentele inovatoare aflate în curs de cercetare la nivel mondial sunt dezvoltate în China, ceea ce plasează țara pe locul al doilea în lume.