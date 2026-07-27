„Este cu totul nejustificată acuzația unor politicieni americani la adresa unor companii de IA chineze pe motiv de „distilarea”de către acestea din urmă a modelelor de mari dimensiuni din SUA. Acești demnitari americani chiar amenință să aplice sancțiuni împotriva firmelor chineze sub pretextul „unui furt de proprietate intelectuală americană”. Practicile lor sunt un tipic dublu criteriu bazat pe hegemonismul din domeniul IA”, a transmis luni Ministerul chinez al Comerțului.

Autoritățile chineze se opun constant politizării și instrumentalizării problemelor tehnico-științifice și economico-comerciale. Inovația este dreptul oricărui stat. Firmele chineze de IA s-au antrenat mult timp în cercetări de bază, urmărind un echilibru între autonomia și autoperfecționarea tehnico-științifică, pe de o parte, și parteneriatele internaționale, pe de alta. Acestea au obținut performanțe îmbucurătoare în capacitatea modelelor de a crea interfețe web și în alte domenii, devenind chiar lideri mondiali în unele aspecte.

De fapt, unele companii americane de IA au distilat la rândul lor modele de mare limbaj chineze. În paralel, aproape 200 de startup-uri americane au îndemnat administrația americană să nu interzică vizitele lor în modelele lingvistice mari open-source chinezești pentru că, potrivit acestora, distilarea, respectiv practica utilizării rezultatelor unui model pentru antrenarea sau îmbunătăţirea altuia, este o tehnică folosită pe scară largă pentru dezvoltarea, evoluţia şi validarea modelelor și că interdicțiile la accesul la modele de mari dimensiuni chinezești ar diminua competitivitatea firmelor americane.

Drept urmare, China solicită Casei Albe să asculte apelurile obiective și raționale ale industriașilor chinezi și americani și să înceteze imediat denigrarea firmelor chineze pentru a impulsiona, împreună cu partea chineză, „IA for Good”. Dar dacă administrația de la Washington va prejudicia cu încăpățânare interesele chineze, guvernul de la Beijing va adopta toate măsurile necesare, a adăugat Ministerul chinez al Comerțului.