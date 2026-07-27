Numărul străinilor care au intrat în China în primul semestru al anului 2026 depășește 20 de milioane

Numărul străinilor care au intrat în China, în primul semestru al anului, a ajuns la 22,914 milioane, potrivit informațiilor oferite, vineri, într-o conferință de presă, a Biroului de Informații al Consiliului de Stat al Chinei, de către Ministerul Securității Publice.

Dintre aceștia, 17,815 milioane de străini au intrat fără viză, înregistrând creșteri de 20,4% și, respectiv, 30,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Circulația transfrontalieră devine o nouă forță motrice a dezvoltării economice.

De la începutul vacanțelor de vară, numărul turiștilor străini care vin în Shenzhen, provincia Guangdong, este în continuă creștere, numărul vizitatorilor din Europa crescând semnificativ față de perioadele anterioare. În ultimele luni, numărul zborurilor internaționale ale Aeroportului Shenzhen care leagă nouă țări europene este în creștere constantă. Datele Stației de Control Frontalier al Aeroportului Shenzhen indică faptul că începând cu luna iunie, numărul călătorilor europeni care intră pe teritoriul țării prin acest aeroport a crescut cu 31,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Conform datelor privind vânzările biletelor de avion pe platformele online de turism publicate de Administrația Aviației Civile din China, numărul turiștilor europeni care vizitează China este în continuă creștere începând cu luna iunie.

Odată cu implementarea politicilor privind facilitarea plăților și rambursarea taxelor pentru turiștii care pleacă din țară, turismul și cumpărăturile efectuate de vizitatorii străini în China continuă să se extindă. În același timp, afluxul masiv de turiști pe durata vacanțelor de vară demonstrează atractivitatea internațională a pieței culturale și turistice a Chinei.