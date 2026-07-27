Xi Jinping: „Țara înseamnă poporul, iar poporul înseamnă țara”

În discursul președintelui Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, cu ocazia celebrării celei de-a 105-a aniversări de la înființarea Partidului Comunist Chinez, publicat în revista „Qiushi”, „poporul”este cuvântul-cheie care se regăsește pe tot parcursul textului. În discursul său, președintele reafirmă că „țara înseamnă poporul, iar poporul înseamnă țara”și oferă o explicație profundă în acest sens, chemând întregul partid să se bazeze strâns pe popor pentru a realiza fapte istorice mărețe în noua etapă a călătoriei țării.

De când a fost formulată pentru prima dată în adunarea de mobilizare pentru studiul istoriei partidului afirmația „Țara înseamnă poporul, poporul înseamnă țara, iar susținerea sau respingerea poporului determină supraviețuirea sau dispariția partidului”, înțelegerea de către membri a conținutului bogat al acestei importante afirmații a fost adâncită continuu, conferind principiului fundamental al servirii poporului cu toată inima o semnificație contemporană și mai profundă și mai vie.

Partidul Comunist Chinez reprezintă întotdeauna interesele fundamentale ale poporului în ansamblul său, nu are niciun interes special propriu și nu reprezintă niciodată interesele vreunui grup de interese, ale vreunei formațiuni de putere sau ale vreunei clase privilegiate.

„Țara înseamnă poporul, iar poporul înseamnă țara”dezvăluie în mod științific statutul de subiect al poporului. Poporul este creatorul istoriei, este adevăratul erou. Istoria de 105 ani a partidului este una a eforturilor și a luptelor susținute, bazate strâns pe popor, care au dus la obținerea unor victorii continue. Așa cum a subliniat Secretarul General Xi Jinping, „în construirea completă a unei puteri socialiste moderne, poporul este forța decisivă”, iar „pentru a construi o țară socialistă modernă, trebuie să valorificăm forța creatoare extraordinară a sutelor de milioane de oameni”.

În noua noastră călătorie, trebuie să susținem principiul „poporul pe primul loc”, să dezvoltăm în mod continuu democrația populară pe tot parcursul procesului, să ne asigurăm că poporul gestionează, în conformitate cu legea, prin diverse căi și forme, afacerile de stat, economia și cultura, precum și afacerile sociale, implicându-se cu entuziasm și cu spirit de proprietar în procesul de modernizare, mai scrie Xi Jinping. Apoi, menționează că trebuie puse în practică ideea de dezvoltare centrată pe popor, asigurarea securității, bunăstării și preocupările poporului, rezolvarea cu atenție, empatie și efort a problemelor concrete care preocupă masele, precum ocuparea forței de muncă, educația, asigurările sociale, asistența medicală, locuințele, pensia, siguranța alimentară și ordinea publică. De asemenea, sporirea continuă a sentimentului de împlinire, fericire și siguranță al poporului, iar de roadele modernizării să beneficieze și mai mult și mai echitabil toți cetățenii.