Otto Heinrich Herzog: China reunește un număr mare de cercetători de vârf, care vor genera transformări la scară globală

Otto Heinrich Herzog, academician al Academiei Naționale de Inginerie a Germaniei și academician străin al Academiei de Inginerie a Chinei, a primit în 8 iulie, la Beijing, Premiul Internațional pentru Cooperare Științifică și Tehnologică al Chinei pentru anul 2025. Cu acest prilej, el a acordat un interviu în exclusivitate pentru China Media Group (CMG).

„Acesta este unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea. China reunește numeroși cercetători de elită, iar acest lucru va aduce transformări. Țara dumneavoastră dispune de un lanț clar de implementare strategică, iar aceasta este caracteristica distinctivă a țării”, a spus academicianul cu fermitate.

În ultimul deceniu, Herzog s-a implicat profund în dezvoltarea inteligenței artificiale și a planificării urbane în China, și a pregătit numeroși oameni de știință și cercetători. El îi apreciază foarte mult pe studenții săi chinezi.

Academicianul Otto Heinrich Herzog a subliniat că planurile cincinale ale Chinei stabilesc strategii de dezvoltare clare, ceea ce conferă o semnificație deosebită activităților desfășurate în această țară. Herzog a lăudat conceptele prezentate de președintele Xi Jinping la Conferința Mondială a Inteligenței Artificiale de la Shanghai și a declarat că susține pe deplin construirea unui sistem de inteligență artificială care să aducă beneficii întregii omeniri.