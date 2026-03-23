China își reafirmă rolul de motor al stabilității globale și al noilor oportunități de dezvoltare

Premierul chinez Li Qiang a declarat, duminică, că noul plan de dezvoltare națională pentru perioada celui de-al 15-lea plan cincinal (2026–2030) va genera noi oportunități pentru economia globală. În discursul susținut la deschiderea Forumului de dezvoltare al Chinei 2026, organizat la Beijing, Li a subliniat că țara sa își propune să rămână un factor de stabilitate și predictibilitate într-un context internațional marcat de incertitudini.

Oficialul chinez a afirmat că Beijingul va continua să promoveze o dezvoltare de înaltă calitate și să mențină un ritm constant de creștere economică. În același timp, autoritățile vor îmbunătăți mediul de afaceri, vor aplica pe deplin principiul tratamentului național pentru companiile cu investiții străine și vor crea condiții favorabile pentru ca firmele din toate țările să își dezvolte activitatea și să își valorifice potențialul pe piața chineză.