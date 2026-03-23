Dialog global „China în primăvară”, organizat la Chișinău

Dialogul global cu tema „China în primăvară: dezvoltarea Chinei – oportunități pentru lume”, organizat de China Media Group (CMG) și Ambasada Chinei în Republica Moldova, a avut loc vineri, 20 martie, la Chișinău.

La eveniment au participat Dong Zhihua, ambasadoarea extraordinară și plenipotențiară a Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dumitru Braghiș, fost ambasador al Republicii Moldova în China în perioada 2020–2026, Corina Cojocaru, fost referent pentru China în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova și fost reprezentant al țării pe lângă Organizația Mondială a Comerțului, doctor în drept, Boris Foca, președinte al Camerei de Comerț și Industrie Moldova–China, Victor Juc, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova, doctor habilitat în științe politice, și Corneliu Ciurea, comentator politic.

Cei prezenți în sală, inclusiv profesori și studenți ai Institutului Confucius din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, au urmărit cu interes intervențiile participanților.

Dong Zhihua a subliniat că cele două sesiuni legislative anuale ale Chinei din 2026 reprezintă un moment important în viața politică a țării și o oportunitate pentru comunitatea internațională de a înțelege direcțiile de dezvoltare ale Chinei. Totodată, anul 2026 marchează începutul implementării celui de-al 15-lea plan cincinal.

„Sesiunile din acest an au stabilit direcțiile strategice și au conturat un program de acțiune pentru următorii cinci ani, oferind, în același timp, noi oportunități de cooperare pentru Republica Moldova.

China va accelera dezvoltarea noului coridor terestru-maritim din vestul țării, va extinde programul „Vama inteligentă” și va aprofunda cooperarea în domenii emergente, astfel încât rezultatele acestor inițiative să aducă beneficii mai largi statelor partenere, inclusiv Republicii Moldova.

Republica Moldova este situată pe un coridor important din Europa Centrală și de Est, beneficiind de avantaje geografice clare. În contextul geopolitic actual, rețeaua trenurilor de marfă China–Europa are un rol esențial în menținerea stabilității lanțurilor de aprovizionare regionale. Moldova poate valorifica această poziție pentru a-și extinde comerțul extern. De asemenea, China este dispusă să continue sprijinul pentru proiecte sociale „mici, dar valoroase”, în funcție de prioritățile părții moldovene”, a declarat ambasadoarea.

La rândul său, Dumitru Braghiș a evidențiat progresele economice și tehnologice ale Chinei din ultimele decenii, subliniind potențialul semnificativ de creștere a exporturilor moldovenești, în special în sectorul agroalimentar și vitivinicol.

„Dezvoltarea Chinei este una remarcabilă. Inovația tehnologică și modernizarea industrială au avansat constant, iar țara ocupă poziții de top la nivel global în domenii precum energia regenerabilă și vehiculele electrice. Pentru Republica Moldova, aprofundarea acestui parteneriat și atragerea investițiilor chineze, inclusiv în infrastructură și tehnologie, sunt esențiale pentru modernizarea economiei”, a afirmat Braghiș.

Acesta a adăugat că inițiativa „O centură, un drum” reprezintă un catalizator al dezvoltării economice și sociale la nivel global, iar Republica Moldova ar putea beneficia de oportunitățile oferite de acest proiect strategic.

Și ceilalți invitați au analizat impactul dezvoltării Chinei asupra Republicii Moldova, făcând referire la obiectivele incluse în cel de-al 15-lea plan cincinal.

Participanții au urmărit, de asemenea, mesajul video transmis de Shen Haixiong, președintele China Media Group, care a subliniat importanța extinderii deschiderii economice, explorării piețelor globale și conectării economiei chineze la circuitul internațional. Totodată, acesta a precizat că CMG este pregătit să valorifice resursele de care dispune pentru ca rezultatele modernizării Chinei să fie împărtășite la nivel global.

Un moment aparte al evenimentului a fost prezentarea unui fragment din Gala Sărbătorii Primăverii 2026, organizată de CMG, în care roboți inteligenți au evoluat artistic alături de interpreți umani.

Evenimentul a fost reflectat de mai multe instituții media, între care agențiile de presă Infotag, Moldpres, Moldova în Progres, Radio Moldova, Noi.md și Privesc.eu, aceasta din urmă realizând o transmisiune integrală în direct.

Reporter: Anatol Caciuc, Chișinău