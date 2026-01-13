Actualitatea din China 

Tractoare chinezești, exportate în România

Radio China Internaţional
Autor Radio China Internaţional

”În anul 2003, când studiam în România, știam că există o colaborare strânsă între China și România în domeniul tractoarelor. Astăzi, am șansa să fac o vizită chiar la compania care colaborează de mulți ani cu România” (postare de Alina Beijing)

Distribuie articolul
Articolul anterior Rezultate pozitive după consultările China-UE pe anti-subvențiile pentru mașinile electrice chinezești
Articolul următor Acordul UE-Mercosur – între oportunități și amenințări pentru economia României
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Mihai Eminescu, spirit universal
Cultură și Educație Opinii
In memoriam Mircea Manolescu
Cultură și Educație
Dor de Grigore Vieru
Cultură și Educație