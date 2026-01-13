Rezultate pozitive după consultările China-UE pe anti-subvențiile pentru mașinile electrice chinezești

Ministerul Comerțului din China a dat publicității progresele obținute după consultările China-Uniunea Europeană (UE) referitoare la anti-subvențiile ce implică vehiculele electrice chinezești. Într-un comunicat transmis luni, ministerul a precizat că cele două părți au purtat mai multe runde de discuții pe baza respectului reciproc, pentru a implementa consensul la care au ajuns liderii China-UE și pentru a căuta o rezolvare adecvată a fricțiunilor comerciale.

Potrivit comunicatului, părțile au recunoscut necesitatea de a oferi îndrumări generale privind angajamentele de preț pentru exportatorii chinezi de vehicule electrice cu baterii pe piața europeană. Această măsură are scopul de a permite firmelor chinezești să abordeze preocupările relevante prin măsuri mai practice și țintite, rămânând în același timp strict aliniate cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

În urma acestor discuții, partea europeană va emite un document oficial de orientare privind depunerea cererilor pentru angajamente de preț. UE își va reafirma angajamentul față de principiul nediscriminării, aplicând aceleași standarde legale tuturor cererilor conform reglementărilor OMC și asigurând că toate evaluările se desfășoară într-un mod obiectiv și imparțial.

Ministerul chinez al Comerțului a subliniat că dosarul anti-subvenții reflectă spiritul dialogului și rezultatele pozitive ale negocierilor bilaterale, ceea ce are o semnificație importantă pentru menținerea cooperărilor comerciale și investiționale, precum și dezvoltarea sănătoasă a relațiilor bilaterale.