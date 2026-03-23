Zhai Jun a prezentat concluziile turneului său în Orientul Mijlociu

Trimisul special al Chinei pentru problemele din Orientul Mijlociu, Zhai Jun, a susținut luni o informare de presă privind recentul său turneu în regiune. El a declarat că, în cadrul vizitelor, s-a întâlnit cu miniștrii de externe din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit și Egipt, precum și cu secretarii generali ai Consiliul de Cooperare al Golfului și Liga Arabă. De asemenea, a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe din Qatar, discuțiile concentrându-se asupra situației din regiune.

Zhai Jun a subliniat că războiul a afectat grav stabilitatea regională, precum și securitatea economică, energetică și a rutelor maritime internaționale. În acest context, el a evidențiat necesitatea depunerii tuturor eforturilor pentru prevenirea extinderii și escaladării conflictelor, precum și pentru evitarea pierderii controlului asupra situației. China condamnă atacurile nediscriminatorii asupra civililor și obiectivelor nemilitare, a precizat acesta.

Totodată, Zhai a arătat că unilateralismul trebuie respins ferm, subliniind că forța nu echivalează cu dreptatea. Comunitatea internațională este chemată să se opună acțiunilor care contravin dreptului internațional și care riscă să readucă lumea într-un context dominat de legea junglei.

Zhai Jun a mai menționat că statele din regiune și-au exprimat îngrijorarea profundă față de consecințele confruntărilor și au subliniat importanța protejării vieții civililor nevinovați. Interlocutorii săi au manifestat o opoziție unanimă față de blocarea Strâmtorii Ormuz și au evidențiat că Iran rămâne un vecin de neînlocuit, salutând în același timp disponibilitatea autorităților de la Teheran de a soluționa disputele prin dialog.

În final, Zhai Jun a arătat că luptele au intrat în cea de-a treia săptămână, bilanțul indicând aproximativ 21.000 de persoane ucise sau rănite. El a subliniat că, pentru poporul chinez, pacea este o valoare esențială și a reafirmat că China, în calitate de mare putere responsabilă, va continua să mențină un dialog strâns cu toate părțile implicate, în vederea detensionării situației și a realizării unui armistițiu.