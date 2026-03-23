Dialogul „China în primăvară: Dezvoltarea Chinei, oportunități pentru lume”, la Bangkok

Sesiunea dedicată Thailandei a Dialogului global „China în primăvară: Dezvoltarea Chinei, oportunități pentru lume”, organizată de China Media Group (CMG), a avut loc la Bangkok, la data de 20 martie. Shen Haixiong, viceministru al Departamentului de Promovare a Partidului Comunist Chinez – director general al CMG, a transmis un mesaj video.

Ambasadorul Chinei în Thailanda, Zhang Jianwei, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Senatului thailandez, Nilat Yoopakdee, fostul viceprim-ministru thailandez Pinij Jarusombat, directorul Biroului pentru Dezvoltarea Informațiilor Geografice și Tehnologiilor Spațiale din cadrul Ministerului Învățământului Superior, Cercetării Științifice și Inovării din Thailanda, Pakorn Apaphant, precum și directorul pentru dezvoltare strategică și cooperare cu China al Grupului CP și vicepreședinte senior pentru China, Huang Weiwei, au participat la eveniment și au prezentat mesaje în fața celor peste 200 de invitați din mediul politic, de afaceri, academic și media din cele două țări.

Shen Haixiong a afirmat că, dacă lumea este bine, atunci și China va fi bine, iar dacă China este bine, lumea va fi și mai bine. În timpul celor două sesiuni ale Adunării Naționale a Chinei, președintele Xi Jinping a subliniat necesitatea extinderii deschiderii către exterior la un nivel înalt, a explorării pe scară largă a piețelor globale și a unei mai bune conectări cu circuitul economic internațional.

Acest lucru a demonstrat încă o dată hotărârea fermă că „ușile deschise ale Chinei vor deveni din ce în ce mai largi”. De la începutul acestui an, dezvoltarea noii forțe productive a Chinei a avansat cu pași rapizi.

De la modelele mari, la roboții inteligenți care au făcut acrobații în Gala de Anul Nou a CMG, până la economia cinematografică care a stimulat piața de consum prin inițiative precum „film+turism” și „film+gastronomie”, „oaza” de certitudine a Chinei generează noi oportunități de dezvoltare.

În calitate de cel mai mare gigant media internațional cu acoperire globală, cu cele mai diverse forme de activitate și cu cea mai mare acoperire din lume, CMG dorește să valorifice avantajele de comunicare integrată de nivel mondial, de inovare tehnologică și de resurse media, pentru a promova mai bine beneficiile modernizării în stil chinezesc pentru întreaga lume, pentru a împărtăși cu prietenii din întreaga lume noile oportunități ale dezvoltării de calitate a Chinei.

Evenimentul a fost promvoat de principalele instituții media locale, precum Televiziunea Națională a Thailandei, Agenția de Comunicare Publică a Thailandei, Thai PBS, Channel 7, Nation TV, Amarin TV, Thailat Media, Public Opinion Media, Daily News Media, Instant News, Manager Media și site-ul oficial al Asociației Jurnaliștilor Thailandezo-Chinezi, precum și de reprezentanți media din Pakistan și Nepal.