Xi Jinping: Xiong’an trebuie să devină un model de inovație și dezvoltare calitativă

Noua Zonă Xiong’an trebuie să joace un rol esențial în preluarea funcțiilor descentralizate ale municipiului Beijing și să devină un model în materie de inovație și dezvoltare calitativă, a subliniat luni președintele Chinei, Xi Jinping, la un colocviu desfășurat în timpul inspecției sale în Xiong’an.

Xi Jinping a fost însoțit de premierul Li Qiang, de directorul Cancelariei Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Cai Qi, și de vicepremierul Ding Xuexiang.

Pe parcursul vizitei, liderii au evaluat stadiul lucrărilor din zona de lansare a proiectului, au vizitat sediul China Huaneng Group și campusul Xiong’an al Liceului nr. 4 din Beijing, pentru a se informa direct despre evoluția construcției și dezvoltării regiunii.

În cadrul colocviului, Xi a subliniat că preluarea unei părți din funcțiile municipiului Beijing vizează diverse unități, inclusiv întreprinderi centrale, universități, spitale, instituții financiare, centre de cercetare științifică și alte instituții neindustriale. Procesul trebuie să asigure serviciile și interesele personalului implicat și să valorifice potențialul acestor unități în stimularea dezvoltării Noii Zone Xiong’an.

Pentru promovarea inovației în zonă, Xi a evidențiat necesitatea accelerării Zonei Tehnico-Științifice Zhongguancun din Xiong’an și consolidarea sectoarelor emergente și futuriste în cadrul unui nucleu de dezvoltare integrată.